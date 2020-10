Aleix Vidal y el ejemplo de Nolito, el ritmo de este Sevilla y la competencia con Navas

Aleix Vidal era uno de los jugadores que no contaba para el técnico Julen Lopetegui pero las circunstancias del mercado han provocado que el lateral derecho catalán no encontrará acomodo en otro club y el Sevilla FC decidió en el último día de mercado dejar salir a Pozo, que jugará a préstamo en el Eibar, para que finalmente Vidal tuviera dorsal esta temporada en la plantilla del técnico vasco..

Desde el pasado martes, Aleix Vidal se reintegró en los entrenamientos grupales con el resto de sus compañeros y desde entonces ya solo piensa en ponerse al nivel del resto. "Soy una persona feliz y teniendo el premio de quedarme, mucho más aún. Me he preparado bien durante el verano, he entrenado bien con el resto de compañeros que estaba. El Sevilla va a otro ritmo, pero siempre he tenido el tema físico como algo positivo y me pondré rápido seguro al mismo nivel que ellos", ha asegurado Vidal en los medios oficiale del club.

No en vano, el catalán ha reconocido que ha vivido un verano lleno de incertidumbre por no saber dónde jugaría hasta el último día del mercado. "Estoy muy contento, ha sido un verano más difícil que movido, no es bonito tener ganas de estar con los compañeros y trabajar aparte hasta que se sepa qué va a pasar, pero mi primera opción siempre fue seguir aquí, por eso me fui, para volver mejor. Respeto siempre las decisiones, ha salido lo que yo quería y ahora voy a pelear para estar pronto al nivel que quiero y ayudar en lo que me necesiten".

El lateral diestro es consciente del rol que ocupará en la plantilla, teniendo por delante a un Jesús Navas que lo juega casi todo, pero el siempre tuvo la intención de continuar en el Sevilla: "Siempre se habla de situaciones durante un mes y medio. Cuando se va acercando el cierre de mercado hay que valorar muchas cosas. Sé perfectamente el rol que puedo asumir aquí y lo prefiero antes que irme. Ellos también se han decantado por que sea yo el que lo haga y ahora tengo que estar a punto lo más rápido posible. Hay que estar con el chip activo cada día, nunca sabes dónde vas a estar. Mi idea era quedarme y ayudar aquí y aunque no ha sido de la mejor manera para mí personalmente, por aquello de haber entrenado al margen, estoy muy contento con la decisión que hemos tomado todos y espero poder estar a la altura".

Y es que como el mismo Aleix Vidal ha confesado, desde su llegada del Barcelona no ha sido el mismo. El futbolista ha pasado por momentos personales complicados y eso le afectó en su vuelta, por ello se marchó cedido al Alavés. "Lo he hablado también con la gente cercana. Al volver de Barcelona no pasé por un momento personal bueno y eso a todo el mundo le afecta, sea deportista o no. Pasé por un momento malo y tuve muchas lesiones y no estaba al nivel que debía. Gracias a Dios se solucionó, fui a Vitoria y creo que hice una gran temporada, con buenos números y esta temporada vuelvo a ser el que he sido toda la vida y con muchas ganas. La gente que me conoce sabe cómo soy y estoy bien. Todo se ha puesto en su sitio y solucionado para bien y eso se nota en el campo. Mi rendimiento en Vitoria creo que fue bueno y esta temporada pues tengo la misma idea".

Su mejor temporada, la 14/15 en el Sevilla FC

"Si no fue la mejor, una de las mejores. Le doy mucho valor a los años en Almería, pero en cuanto a felicidad por ganar títulos, seguro. Lo equiparo al ascenso con el Almería, nunca había vivido algo así y me dieron la oportunidad de estar en la élite. En cuanto a satisfacción, seguro, llegué a ser internacional y ganamos la UEFA Europa League, fue un año espectacular en todos los sentidos".

Se pone a Nolito como ejemplo

"En la misma situación en la que estaba cuando llegué de Barcelona, estos dos meses habrían sido diferentes. No estaría aquí o lo habría afrontado de forma distinta. Cuando uno trabaja la gente que te ve lo valora y seguro que ha sido un punto para que hayan decidido que me quede. Pasó algo parecido con Nolito el año pasado. En otras circunstancias todo podría haber sido distinto, pero me vino bien cambiar de aires, compañeros y club nuevo".

La competencia con Jesús Navas

"Estando preparado y con la cabeza bien, se puede rendir igual. Todo se basa en la confianza y en la mentalidad. Son muchos partidos los que tenemos y sé el rol que puedo llevar. Voy a competir contra un compañero que es casi imposible competirle. Tengo que trabajar al 200% para cuando no esté o los técnicos quieran darle descanso que no se note su ausencia. Ese es mi objetivo y sé que me va a llegar la oportunidad y voy a trabajar para aprovechar todas las que me den".

Aprovechar esa competencia para crecer

"Me viene bien y a él también, seguro. Él es exigente y seguro que puedo ponerle las cosas difíciles para que nos exijamos ambos. Estaré preparado para cuando me toque. Jesús tiene un físico privilegiado pero también necesitará descanso. Mi objetivo será aprovechar para cuando me llegue, sea antes o después".





Hay diferencias en el club con respecto hace dos temporadas

"No se notan muchos cambios. La línea del Sevilla es la misma en los últimos años y se refleja en números y títulos. Tiene una cosa muy buena, que es venga quien venga se adapta muy rápido a lo que es el Sevilla, sea quien sea".





Mensaje a la afición

"Diré que voy a afrontar la temporada de forma totalmente diferente a la que tuve con Machín y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Creo que lo más importante es estar bien personalmente y preparado para cuando me toque. La afición sabe perfectamente lo que puedo ofrecer y voy a trabajar para ello".