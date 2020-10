Koné: "El Sevilla puede ganar la Champions"

El exdelantero sevillista Arouna Koné, ahora en las filas del Sivasspor turco, no se olvida de su paso por Nervión. De hecho, en las últimas horas fue cuestionado por cómo ve a su antiguo equipo de cara a esta nueva temporada. "Creo que pueden ganar la Champions esta temporada. Tienen un equipo capaz de superar a los más grandes de Europa. No será fácil, pero el Sevilla demostró seis veces que es un equipo fuerte y capaz de vencer a todos los grandes. Ahora lo pueden hacer en la Champions", comentó en una entrevista para el diario 'As'.

El marfileño, de 36 años, también destacó la figura de Monchi en la estructura hispalense, un pilar al que calificó de "muy importante" para el club. "Tiene el objetivo de que el Sevilla sea campeón en la Champions. Es el reto de Monchi a partir de ahora. Está trabajando mucho para eso", ahondó el que también fuera jugador del Levante, conjunto en el que, a diferencia del Sevilla, sí brilló.

En Turquía desde 2017, Koné también abordó las virtudes del rival de su equipo en la Europa League, el Villarreal, en el que resaltó la figura del también exsevillista Bacca. "Tienen muy buenos jugadores como Dani Parejo, Paco Alcácer y Carlos Bacca. Lo veo más fuerte ahora con Unai Emery que la temporada pasada. Bacca es un delantero muy fuerte, puede cambiar el destino del partido", aclaró.

"El Sivasspor también tiene un equipo capaz de pasar de la fase de grupos. Nuestro equipo va a jugar por primera vez en la Europa League y luchará hasta el último momento por esta competición", concretó en palabras al medio madrileño.