Rekik: "En el Sevilla todos son jugadores top"

En un verano convulso en el que la crisis del coronavirus ha afectado económicamente a los clubes de LaLiga, habiendo menos fichajes de los habituales, el Sevilla FC de Julen Lopetegui se ha convertido en uno de los grandes animadores del mercado nacional. Monchi ha reforzado la plantilla blanquirroja con hasta siete refuerzos, siendo el zaguero Karim Rekik el último en arribar a la plantilla blanquirroja. Sobre ello habla largo y tendido durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.

- Lleva pocos días en Sevilla, ¿cómo lleva el cambio?

-Llevo tres sesiones de entrenamiento de momento y me siento muy bien. Los jugadores son muy buenos. Ellos me hablan mucho, por lo que me siento muy cómodo; me voy adaptando. Es mi segundo día en el equipo, mi segundo entreno. Es una plantilla top, con grandes jugadores sobre el campo y también fuera. Los compañeros muy abiertos, hablan mucho. Estoy muy cómodo en este equipo.

- ¿Le ha dado tiempo de conocer un poco la ciudad?

- La verdad es que no mucho. Acabo de llegar, estoy buscando casa y he estado un poco ocupado con todo eso. Lo que he visto hasta la fecha me gusta; es una buena ciudad para vivir, con lugares muy bonitos.

- ¿Por qué se decidió por el Sevilla FC? ¿Cómo fue ese momento en el que le comunicaron la posibilidad?

- Lo cierto es que tampoco le pregunto todos los detalles a mi agente, pero bueno. Juntos decidimos que era una muy buena oportunidad para mí, el poder jugar en un equipo como el Sevilla FC. Es un gran club con una gran plantilla y yo estaba encantado con la posibilidad. Este tipo de oportunidades, de jugar en un equipo como el Sevilla FC, no se pueden dejar escapar. El Sevilla FC es uno de esos 'dream teams' (equipos de ensueño) que no se pueden dejar escapar.

- ¿Conocía bien al Sevilla FC antes de firmar?

- Por supuesto, es un equipo conocido mundialmente. Yo he visto muchos partidos del Sevilla. Es un gran equipo. Lo he visto ganar mucho en; es un gran club.

- ¿Qué tal con sus nuevos compañeros de equipo?

- Son top dentro del campo, pero también como personas. La verdad es que me siento bastante bien aquí. El nivel de la plantilla es alto, con muy buenos jugadores. El vestuario es bueno, trabajamos bien.

- ¿Ha hablado Lopetegui con usted? ¿Qué le ha dicho?

- Sí. Me ha dado consejos, pero la verdad es que sólo llevamos tres sesiones de entrenamiento y tampoco hemos tenido tiempo de mantener largas conversaciones. Me dio la bienvenida al equipo, le he preguntado qué quiere de mí y él también me ha contado un poco. Todo muy bien con el míster.

- Karim Rekik ha llegado para reforzar un defensa en la que contará con una fuerte competencia, con Diego Carlos y Koundé teóricamente por delante a la hora de ser titular.

- Yo pienso que eso es sólo bueno. Todo lo que sea una competitividad sana y fuerte dentro del equipo es bueno para el Sevilla FC. Yo estoy feliz de escuchar eso. Es bueno tener competencia, tanto para mí como para el club. Por lo que no veo ningún problema ahí.

- ¿Qué le han parecido sus dos nuevos compañeros (Diego Carlos y Koundé)? ¿Quién es el mejor de los tres?

- (Sonríe). No puedo responder eso. Todos los jugadores que juegan en el Sevilla FC son buenos; sino, no estarían aquí. Todos son jugadores top y como he dicho antes, el tener una competencia fuerte es bueno tanto para mí como para el club. Hay muchos partidos, muchas posibilidades y todos intentaremos dar el cien por cien sobre el campo para conseguir la victoria para el equipo.

- ¿Cómo se define Karim Rekik como futbolista?

- Soy un jugador de equipo. Me gusta hablar bastante sobre el campo por eso quiero aprender español para poder comunicarme bien, ayudar a mejorar al equipo y creo que soy un jugador que va bien con el balón en los pies.

- ¿Considera que hay muchas diferencias entre la Bundesliga y LaLiga?

- Por lo que he visto en televisión no son lo mismo. Ambas son ligas fuertes, aún no he jugado aquí déjame que peuda jugar algo más y podré contarte mejor.