Biris Norte se defiende en un comunicado de las acusaciones por las protestas en Pino Montano

La agrupación de aficionados ultras Biris Norte ha emitido un comunicado para defenderse de las acusasiones que situaban a miembros de su agrupación en las protestas violentas contra las medidas adoptadas por el Gobierno en la lucha contra la pandemia de Covid-19 y que tuvieron lugar hace unos días en el barrio de Pino Montano.



Así, en dicho escrito, el grupo ultra aclara lo siguiente:



- Nuestro grupo no tiene absolutamente nada que ver, en apoyo o en presencia (ni como grupo, ni a nivel personal), con la convocatoria de cualquier tipo de manifestación o acto en contra de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales respecto al Covid-19 en general, ni con los hecho ocurridos la semana pasada en el barrio de Pino Montano en particular, tal y como ha difundido, de forma mal intencionada y totalmente falsa la Policía Nacional a diversos medios de comunicación como 'El Periódico' o 'El Correo'. Igual es que prefieren desviar la atención sobre quiénes están realmente detrás de estos actos, y es que ya lo dice el refrán: perro no come perro.



- Si decidiéramos organizar cualquier tipo de acto, ya sea en el marco de la situación en la que vivimos actualmente debido a este virus, o en el de cualquier otro, lo comunicaríamos públicamente por nuestros canales habituales, mostrando en primer lugar total transparencia y en segundo abriéndonos a que cualquier simpatizante o seguidor nuestro pudiese unirse al acto.



- En el supuesto de que organicemos algún acto para ayudar a los vecinos de Sevilla y a sus barrios, lo último que haríamos sería atacar sus comercios, sus vehículos o a ellos mismos en particular. Siempre hemos creído en las protestas activas, pero ante todo respetando a los de nuestra misma clase, y en estos tiempos en particular, donde tanta gente está sufriendo los efectos de la pandemia, más aún. Todos nuestros actos desde que comenzó esta situación, y ahí están los hechos, han ido en dirección a ayudar en los posible, ya sea a los sanitarios o a quienes más están sufriendo las consecuencias, y así seguiremos actuando.