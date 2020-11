Bono, sobre las rotaciones en la portería, Marruecos, Idrissi, LaLiga...

Yassine Bono, portero del Sevilla Fútbol Club, se encuentra concentrado con la selección de Marruecos para disputar los dos próximos compromisos del combiando norteafricano contra la República Centroafricana, ambos valederos para la clasificación a la Copa África. Desde la concentración marroquí, el guardameta ha atendido a Radio Marca Sevilla para repasar la actualidad del club nervionense y de su selección. "Estamos preparando dos partidos que son importantes para estar en la Copa África. En-Nesyri está bien, siempre con ganas de defender la selección y eso para nosotros es importante, lo transmite a otros chicos. Munir tenía muchas ganas pero al final por un tema de leyes de FIFA no pudo ser, es una lástima porque es un jugador importante y nos iba a aportar un montón a la selección de Marruecos", ha explicado.

Otro sevillista que es internacional con Marruecos pero que no ha sido citado al estar lesionado es Idrissi, que tampoco ha podido estrenarse todavía con el Sevilla. "Es un chico que estuvo con molestias, poco a poco está volviendo y se va enganchando con el grupo y todo lo que necesita de competencia el equipo, es muy trabajador y tiene mucha ilusión por seguir creciendo. Intentaremos ayudarlo para que pueda dar lo mejor en el club".

Que en el Sevilla FC haya hasta cuatro jugadores marroquíes o de orígenes marroquíes ha hecho que el seguimiento del club en el país vaya a más en los últimos años. "La gente en Marruecos cada vez sigue más al Sevilla. En Marruecos siempre han sido mucho del Barça y del Madrid, ahora el Sevilla va ocupando un espacio muy importante en cada café, en cada bar... ponen los partidos y la gente los sigue, eso es grandeza para el Sevilla el seguir creciendo alrededor del mundo. El sevilla ocupa un hueco importante, como lo podría ser el 'Súper Depor' con Naybet, ya no siguen al Deportivo pero ya lo conocen por Naybet", ha manifestado Bono, que también ha tratado otras cuestiones.

Sus inicios en el fútbol: "Mi familia llevaba unos años en Montreal y me toco nacer ahí pero volví a los tres o o cuatro años a Marruecos, es ahí donde realmente empecé a jugar, en Canadá hay mas cultura de hockey, ahora hay más fútbol pero en aquella época, cero fútbol. Hay un par de meses que hace mucho frío, pero el resto del año hace buen tiempo, se está bien".

El peligro del Covid-19 con las selecciones: "Nos tenemos que cuidar, nos juntamos jugadores que cada uno viene de una parte, pasando por aeropuertos, intentamos cuidarnos y acostumbrándonos a hacernos test a cada rato, es la única manera para poder cuidarnos y competir".

Cómo le dijeron que iba ser titular el año pasado: "Siempre me venía preparando para estar al 100%, al final de LaLiga me tocó y tenía que hacer mi trabajo de la mejor manera, con naturalidad. Presion hay siempre, lo que pasa que siempre me tomo las cosas como un reto, intento disfrutar de los retos y transformar la presión en algo positivo y bonito de vivir, de esa forma es más fácil afrontarlo".

Ha perdido el Sevilla solidez defensiva: "Creo que el equipo está bien, sigue defendiendo igual de bien que la temporada pasada pero han sido circunstancias, sobre todo el balón parado como el día del Krasnodar, que son dos jugadas a balón parado, el Athletic Club también, y en Granada con uno menos, pero en general el equipo está en la misma línea e incluso va a seguir mejorando".

Cómo se toman las rotaciones en la portería: "Es la idea del entrenador y hay que respetarlo, pienso que tiene que haber una competitividad y debemos estar preparados para jugar siempre, es algo positivo para el grupo y hay que respetarlo. Seguimos trabajando para dar lo máximo y luego el entrenador nos va preparando antes del partido".

Le pusieron como candidato a LaLiga: "Cuando estás en otro club siempre ves al Sevilla como un equipo grande, porque siempre compite y gana títulos, y eso lo sabe cualquiera en el mundo del fútbol. No tenemos que dejar de soñar y aspirar a ganar cosas, siempre ha sido así el Sevilla y es lo que tenemos que pensar".

Problemas para sacar los partidos adelante: "El año pasado también los equipos se nos metían atrás porque saben que si nos presionan salimos bien, ahora tenemos alternativas con gente más rápida en ataque y también podemos jugar al espacio, el año pasado los primeros meses teníamos menos. El equipo ha ido creciendo en poder alternar esas dos facetas del juego, creo que al final llegamos por banda, lo que está claro que el equipo tiene una forma de jugar y vamos a seguir insistiendo por que nos dio resultado el año pasado".

Más seguro con Koundé, Diego Carlos y Fernando en el campo: "Diego y Jules son jugadores que han ido creciendo y van asentándose con los mejores defensas a nivel mundial, eso para el Sevilla es un lujo. A Fernando ya lo conocemos, es importantísimo y da un equilibrio increíble. Me alegra tenerlos y sobre todo ver ese crecimiento de Diego Carlos y de Jules".

El calendario: "Nos perjudicó un poco en estas semanas, teníamos que viajar fuera de casa, a Bilbao y Granada con dos días de descanso nada más, jugando a la una y a las cuatro, sabemos que no siempre te va a ayudar el calendario pero tenemos que estar preparados".