El futuro de Pablo Pérez y el Sevilla

El pasado mes de septiembre, el joven lateral izquierdo del Sevilla FC Pablo Pérez sufrió una inoportuna lesión muscular que frenó en seco su proyección a corto plazo en el primer equipo blanquirrojo. Llamado a ser uno de los valores de la cantera del Sevilla FC, Pablo Pérez viene trabajando a las órdenes de Lopetegui desde el pasado curso, siendo uno de los inscritos por el conjunto nervionense para la reanudación de la pasada temporada tras el parón por el coronavirus y estando también presente en Alemania durante la consecución de la sexta Europa League por parte del Sevilla FC.

Semanas después de cumplir los 19 años, en agosto, una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda cortó en seco su pretemporada, no habiendo vuelto al trabajo junto al grupo hasta principios del mes de octubre. Incluso entró en la lista de 23 convocados para medirse al Eibar, ante la falta de recursos. Sin embargo, el internacional español sub 19, sigue sin acumular ni un solo minuto oficial en lo que va de temporada. Ni con el primer equipo, ni con el filial. Algo que a su corta edad y necesidad de seguir creciendo como futbolista se antoja poco aconsejable. Varios, de hecho, son los clubes que llevan meses siguiéndole la pista, más ahora que no juega y que acaba contrato el próximo mes de junio. Osasuna, sin ir más lejos, estuvo interesado en pagar su asequible cláusula el pasado verano, pero el deseo del joven zaguero y el del Sevilla FC era el de seguir ligados.

La situación, sin embargo, no preocupa al joven futbolista, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo. Y es que el actual frenazo que ha experimentado en su proyección se debe fundamentalmente a cuestiones físicas. Pese a haber vuelto al grupo hace casi un mes y haber entrado, incluso, en alguna convocatoria, el joven futbolista no está aún al cien por cien de sus capacidades. Algo, por otro lado, bastante lógico, teniendo en cuenta su corta edad y la imposibilidad de haber podido realizar prácticamente la pretemporada junto al resto del plantel sevillista.

En manos de readaptadores, este diario ha podido conocer que Pablo Pérez no está aún a plena disposición de Lopetegui, requiriendo aún unas tres o cuatro semanas más para conseguir ponerse al mismo nivel que el resto del plantel blanquirrojo. El lateral, por su parte, se encuentra fuerte mentalmente, sabedor de que sólo es cuestión de tener paciencia.

En manos del cuerpo médico del primer equipo, el plan establecido no se ha visto modificado pese a esta falta de protagonismo. El objetivo de Pablo Pérez sigue siendo el renovar con el Sevilla FC y los contactos, aunque tímidos hasta la fecha, continúan por ese camino. Las últimas conversaciones se llevaron a cabo el pasado mes de julio, estando previsto que en las próximas semanas recobren fuerza. Mientras tanto, las diversas 'novias' que maneja tanto en España como fuera estarán pendientes de lo que pueda pasar. La de Pablo Pérez no es la única renovación que Monchi tiene pendiente, siendo otros cuatro futbolistas los que acaban contrato a final de temporada.