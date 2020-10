Una buena noticia y dos jóvenes sorpresas en la lista de Lopetegui para el Sevilla-Eibar

La plantilla del Sevilla Fútbol Club se ejercitó en la mañana de ayer en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del encuentro que esta tarde jugarán los de Lopetegui ante el Eibar a partir de las 18:30 horas, y lo hizo con la presencia de los tocados Jesús Navas -con un vendaje en su muslo derecho- y Sergi Gómez, pero sin Lucas Ocampos, quien finalmente ha entrado en una lista de 23 que incluye dos jóvenes sorpresas.



Julen Lopetegui ha dado a conocer la lista en torno al mediodía de hoy y en ella llama la atención la inclusión de los jugadores del Sevilla Atlético Pablo Pérez, presente en la expedición que conquistó en Colonia la sexta Europa League, y Zarzana, uno de los canteranos con más proyección e internacional en categorías inferiores. El tercer portero, Javi Díaz, es otro de los canteranos entre los 23 llamados por el técnico vasco.



Pese a que no pudo ejercitarse en la última sesión, también está citado ante el Eibar Lucas Ocampos, que en el último choque ante los armeros lo hizo todo él solito. Los que se lo pierde son Joan Jordán y Sergio Escudero. El ex del cuadro eibarrés debe cumplir un partido de sanción por su expulsión en Granada y el lateral zurdo pucelano arrastra unas molestias, de ahí que haya sido convocado Pablo Pérez.



Vuelve Aleix Vidal, que no viajó a Londres al no estar inscrito en la Champions, y sigue fuera Joris Gnagnon, que debe trabajar duro para limar la notable diferencia a nivel físico con respecto al resto de sus compañeros.



La lista completa la conforman: Vaclík, Bono, Javi Díaz, Jesús Navas, Aleix Vidal, Diego Carlos, Rekik, Sergi Gómez, Acuña, Pablo Pérez, Fernando, Gudelj, Rakitic, Óliver Torres, Franco Vázquez, Zarzana, Óscar Rodríguez, Ocampos, Suso, Munir, De Jong, Carlos Fernández y En-Nesyri.





