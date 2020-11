Rakitic, sobre el techo de los cuartos en la Champions, la ciudad "más loca de España" y la 'ayuda' de su mujer para fichar

Poco a poco, Ivan Rakitic va adquiriendo el peso y el protagonismo en el juego que todos esperaban con su regreso al Sevilla FC. Tras un comienzo irregular, el croata ya fue clave en la remontada en Champions ante el Krasnodar, anotando su segundo tanto del curso, y resultó igualmente vital, saliendo desde el banquillo, para romper la racha liguera de tres derrotas frente a Osasuna en el último partido antes del parón.

El ex del Barça es consciente de que le toca ejercer el papel de líder, pero al mismo tiempo quiere darle su sitio en ese sentido a otros pesos pesados, especialmente a Navas. "Sí, lo veo, pero también soy un chico nuevo en el equipo y quiero dar pequeños pasos como todos los demás jugadores nuevos. Tengo mucho respeto por Jesús Navas. Jugamos juntos en mis primeros tres años y medio en el club, y fue realmente especial volver a estar con él. Jesús y todos los demás jugadores saben que estoy listo para ayudarlos, no importa si soy capitán o no, siempre pueden venir a hablar conmigo. Ayudarlos y darles confianza es muy importante para mí", ha señalado el centrocampista en una entrevista para la web de la FIFA.

En el regreso de quien levantase la tercera Europa League en Turín se debe, en buena medida, al ambicioso proyecto que le presentó Monchi. Todos en Nervión sueñan con dar un paso más y Rakitic muestra una especial ilusión por la Champions, ambicionando con romper barreras históricas para el club sevillista: "Es un objetivo realmente importante para nosotros. Creo que el equipo y el club han dado pasos realmente importantes en los últimos diez o 15 años. Es bastante sorprendente ver que el Sevilla ha ganado la Europa League seis veces. Obviamente, estamos muy orgullosos y felices de haber ganado estos títulos, pero queremos dar los siguientes pasos en la Champions League. Sería increíble pasar los cuartos de final y creo que este equipo es realmente capaz de lograr algo especial en la Champions League".

Un discurso ambicioso, sin duda, que al mismo tiempo es suavizado por el croata, pues primero hay que certificar la clasificación para los octavos, algo que está al alcance de la mano del Sevilla FC:. "Primero debemos concentrarnos en nuestros próximos tres partidos en el grupo, que serán realmente difíciles. Estar en siete puntos en tres partidos es para estar muy contentos con la forma en que jugamos en esos partidos. Pero todavía tenemos trabajo por hacer en el grupo y luego, con suerte, podemos hacer historia para el club", sentenció.

Por otro lado, Rakitic también se refirió a otro de los motivos por los que está de regreso en el club blanquirrojo: su amor por Sevilla€ y por su esposa. "Es realmente asombroso, es probablemente la ciudad más loca de España por la pasión por el fútbol. La gente realmente ama el fútbol. Tenemos al Sevilla y al Betis, dos grandes rivales, ambos en Primera División. Los dos estadios están separados por solo cinco minutos. Toda la ciudad está loca por el fútbol y hay un ambiente muy especial", señaló, al tiempo que recordaba cómo se gestó su relación con la sevillana Raquel Mauri.

"Es una historia asombrosa. El primer día que llegué a Sevilla fue tarde. Tuve un examen médico a la mañana siguiente, muchas cosas que solucionar. Estaba nervioso, así que le pedí a mi hermano que viniera a tomar una copa conmigo. Había una chica trabajando en el bar. Tan pronto como la vi, supe que quería casarme con ella. Había un gran club europeo llamando a mi hermano, tratando de enviar un avión a buscarme en Sevilla para fichar por ellos, pero yo dije: 'Ya le di mi palabra al Sevilla, voy a fichar por este club'. Y me voy a casar con esa chica"', desveló sobre el intento a última hora de un club que pretendía arrebatárselo al Sevilla FC.

"Eso fue fácil para mí, estaba seguro de que ella tenía que ser mi esposa. Pero fue muy difícil conseguir que saliera conmigo, porque me rechazaba mucho. Tuve que trabajar muy duro, siempre trato de trabajar duro en el campo, pero esto fue mucho, mucho más difícil (risas), pero después de siete meses finalmente aceptó ir a almorzar", añadió.

Por otro lado, Rakitic también tuvo palabras de cariño para el Barcelona y, en especial, para Messi. "Tendré Barcelona, ??el club, la ciudad, la gente, en mi corazón por el resto de mi vida. Messi es el el número uno, con todo el respecto a los otros grandes. Nunca sabrá lo mucho que significó jugar a su lado".