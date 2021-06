A falta de refuerzos, ¿cómo queda el equipo base de Lopetegui?

El bagaje de Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla FC es sobresaliente desde que llegó. Un título de la Europa League, dos clasificaciones Champions de manera consecutiva, récord histórico de puntos de la entidad... Una hoja de servicios que explica, en gran medida, que el Tottenham haya ido este verano a por él, teniendo que decir el vasco 'no' a la opción de emigrar a la Premier.

Si por algo se ha caracterizado el Sevilla FC de Lopetegui en estas dos temporadas es por funcionar como equipo; un conjunto muy bien definido y armado en el que todas sus piezas han sido más o menos importantes en momentos puntuales de la temporada. Y eso no es fácil.

Por ello, la prioridad de Monchi y su dirección deportiva ha sido en este primer mes de mercado la de afianzar el armazón, la columna vertebral del Sevilla FC para la 21/22. Un equipo base para el que, a la espera de movimientos, Lopetegui ya cuenta con 13 futbolistas 'titularísimos', teniendo en cuenta los dos porteros. Bono y un Dmitrovic que oficiosamente es ya el primer fichaje del club de Nervión para la próxima temporada.

Apenas hay sorpresas. Y no sólo en los refuerzos, pues Monchi está esperando a un mercado muy parado por la Eurocopa y la Copa América. En clave sevillista, Koundé tiene la llave. A priori, la intención es que acabe saliendo. Pero no a cualquier precio. Y de ello dependerán los movimientos para acabar de reforzar el armazón sevillista. Un recambio de garantías, lógicamente, sería la prioridad. Junto a otros objetivos 'A' en las diferentes listas por posiciones. Por lo demás, pinceladas de talento y calidad que no hagan más que engordar la valía de la plantilla. ¿Cómo queda el equipo base del Sevilla 21/22 a falta de movimientos? ED ha recopilado este primer mes de trabajo de Monchi en su galería de imágenes.