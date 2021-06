Navas: "Quedarme fuera de la Eurocopa ha sido muy duro, un palo"

Jesús Navas, al que el acto de su renovación le pilló un poco por sorpresa, ya que no esperaba tanto, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras renovar con el Sevilla FC hasta 2024 y dar el agradecimiento a todos. O lo que es lo mismo, por tres temporadas. Y sobre ello, lógicamente, se refirió el palaciego: "Yo soy muy ambicioso, igual que el grupo que tenemos. Que vamos a más y que lucha por todo. Este año estuvimos cerca de pelear por LaLiga y ahora vamos de nuevo a por todas".

Sobre la renovación en sí, y la ligera demora que se ha sufrido durante la negociación, Navas se ha referido entre bromas al hecho de darle algo de emoción, pues la intención siempre ha sido la de seguir unidos: "Era todo darle un poco de emoción. La afición y el club siempre ha demostrado mucho cariño. Y desde el primer momento la intención siempre ha sido darlo todo por seguir en el Sevilla FC y que la afición pronto pueda volver al estadio y vernos en directo. Desde el primer momento teníamos las mismas ganas de seguir juntos y eso es lo importante".

Junto a ello, Jesús Navas se ha referido a otras cuestiones:

- El Estadio Jesús Navas: "En mi vida me han pasado cosas muy grandes, muy bonitas. Ser campeón del mundo, el nombre del estadio, el día a día con los compañeros€ Te da fuerzas de seguir entrenando igual, intentar ser un ejemplo para los niños".

- Su futuro: "Quien me conoce, para mí esto es como si empezara. Cada verano saben que no paro, aunque no soy de ponerlo en las redes. El club lucha cada año por todo, y para mí igual".

- Su ausencia en la lista de España y la Eurocopa: "Para mí ha sido muy duro, un palo. Quien me conoce sabe las ganas que tengo siempre de defender a mi país, de darlo todo. Recibir este cariño y este acto me llena de orgullo. Yo voy a seguir trabajando en el Sevilla FC, por darlo todo y poder estar en la selección".

- El Croacia-España: "Espero que ganemos. Hay un grupo muy bueno. Alguno de los partidos me ha cogido fuera, otros en casa con mis amigos y padres. Y lo vemos con mucha ilusión.

- Mensaje a los canteranos del futuro: "Lo importante son las ganas y la ilusión. Los estudios siempre presentes. No venirse abajo, seguir entrenando. Y siempre humildad".

- ¿Si tuviera que elegir un solo momento comom sevillista?: "He vivido muchos. El primer título después de tanto tiempo, ese gol de Puerta. Y levantar un título como capitán es muy importante".