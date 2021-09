La caída deportiva de Steven N'Zonzi

No vive uno de sus mejores momentos de su carrera profesional el que fuera centrocampista del Sevilla Fútbol Club, Steven N'Zonzi, pues se encuentra actualmente en conversaciones con su actual club, la AS Roma, para extinguir la relación contractual que les une hasta el verano de 2022.

El francés se encuentra apartado, deportivamente hablando, de la disciplina del equipo de la capital de Italia desde que llegó José Mourinho para convertirse en nuevo entrenador romano, el cual le comunicó que no contaba con él.

Desde entonces, el centrocampista está buscando nuevo destino y parece haberlo encontrado en Qatar, pues según comunican desde el país transalpino, N'Zonzi ha alcanzado un principio de acuerdo para jugar en el Al-Rayyan, el cual está entrenado por su compatriota Laurent Blanc y que ha firmado, hace escasos días, a la estrella colombiana James Rodríguez. El galo, que ya habría pasado reconocimiento médico, firmaría por dos temporadas a razón de tres millones de dólares más bonificaciones.

Aun así, parece que N'Zonzi todavía no comenzará su aventura en el conjunto del Golfo Pérsico, pues para finalizar de forma cordial su relación con la AS Roma exige la mitad de los emolumentos del curso que les queda, unos dos millones de euros, algo que no ve con buenos ojos la dirección romana, aunque desde Italia se asegura que "la historia se resolverá".

Después de jugar tres temporadas en el Sevilla FC, N'Zonzi salió traspasado hacia la AS Roma a cambio de unos 30 millones de euros, desde entonces no ha alcanzado el nivel que mostró en Nervión. Tanto es así, que durante su estancia en Italia ha salido cedido en dos ocasiones, al Galatasaray y al Rennes, para ahora acabar abruptamente su etapa en la Serie A. Una caída deportiva para un joven de 32 años, que por edad aún podría decir mucho en la élite europea del fútbol.