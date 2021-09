Lopetegui habla sobre el Wolfsburgo, En-Nesyri, Koundé, Munir....

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa habitual antes de los partidos de UEFA Champions League. El técnico vasco habló de su rival mañana, el Wolfsburgo, de Munir, En-Nesyri, Koundé y de la actualidad de su equipo.

- El Wolfsburgo

El rival que me espero es del máximo nivel. Que ha hecho una temporada pasada muy buena, sólo por detrás del Bayern y que ha arrancado bien ésta. Es un equipo completo en todas las líneas, con muchos recursos, que nos lo va a poner difícil y venimos con la sana intención de conseguir los tres puntos sabedores de que el rival nos lo va a poner muy difícil. Mañana es un partido nuevo no vale para nada lo que has hecho antes. Y cada partido tiene una importancia vital en la Champions ya que es una competición corta en la que hay menos margen para el error.



- En-Nesyri

Era baja por sanción y está lesionado. Le deseamos una pronta recuperación, pero estamos centrados en los que están aquí para ganar el partido.

- Sobre el once que sacará mañana

El equipo lo veréis mañana. No somos de grandes sorpresas. Es un rival importante que nos va a obligar a rendir bien. Venimos con la ambición de superar al rival.

- El grupo siempre será complicado

El grupo era complicado y lo será hasta el final. No cambia el empate contra el RB Salzbugo en nada. Lo afrontamos con la ambición de ganar y sabedores de que cada partido es importante.

- Munir

Todos los jugadores que están aquí nos pueden ayudar. Y todos van a tener su momento y tienen que estar preparados y Munir es uno de esos jugadores que tiene que estar preparado para cuando le llegue la oportunidad.

- Sobre Koundé

Estamos en otoño. El verano pasó. Estamos en la Champions y es suficiente motivación para estar centrados en el partido de mañana.