Diego Carlos explica su entendimiento con Koundé y Fernando, su rol en el vestuario, la confianza que le tiene Lopetegui...

Diego Carlos, futbolista del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación oficiales de su club para hacer repaso de su trayectoria en el equipo de Nervión, coincidiendo con su centenario como sevillista, así como para desvelar algunos secretos como sones: su relación con Koundé y Fernando, su papel dentro del vestuario o la confianza que le tiene el entrenador.

- Su relación con Koundé y Fernando

Koundé, Fernando y yo nos entendemos muy bien dentro del campo y estamos cada vez mejor. Creo que somos una de las mejores defensas de LaLiga empatados con el Villarreal, pero siempre hay que mejorar porque no somos perfectos y estamos dispuestos a hacerlo por el club y por nosotros. La clave principal para nuestro entendimiento es que ya nos conocemos muy bien y sabemos la decisión que va a tomar cada uno dentro del campo, haciendo coberturas y muchas veces sacamos balón con facilidad, siendo lo principal para nosotros defender para luego atacar, por eso sufren muchos equipos también para marcarnos.

- Su compromiso: siempre disponible

Es jugarlo casi todo. Hay partidos en los que quería participar y no pude, consiguiendo de todas formas una meta que todo futbolista quiere alcanzar y estoy feliz por eso, creo que hice algo bonito no solo para mí, sino también para el club. En mi primer partido contra el Espanyol recuerdo que fue una victoria muy marcada para mí con Dani Carriço como compañero en la defensa y remplazando por Koundé porque salí con algunas molestias producto de la tensión y un horario diferente también.

- Su centenario como sevillista

Estoy feliz por los 100 partidos en el club. Me tocó mucho el corazón ya que siento que estoy haciendo las cosas bien, dedicándole mucho tiempo y haciendo lo mejor para el club, estando agradecido por todo lo vivido con la gente del club. Los fans y amigos siempre me dicen cosas y me comunicaron lo de los 100 partidos, es un momento histórico para mí y que quedará marcado para toda la vida. Me quedo con todo lo que estamos haciendo durante la temporada, los 100 partidos son importantes y gratificantes, pero me quedo con la historia vivida dentro del club y no con ese último partido en el que alcanzaba la cifra.

- Su rol en el vestuario

Tengo mucho respeto por todos los jugadores, principalmente por nuestros capitanes. En Sevilla todos somos capitanes, teniendo todo el derecho de poner su palabra en el vestuario para aumentar la competitividad, algo que nos hizo conquistar lo que hemos conquistado. Todos somos uno sólo.

- La confianza que le tiene Lopetegui

Estoy muy contento con la confianza del míster y de los técnicos, porque siempre trabajo para hacer lo mejor para el equipo. Si yo ayudo a mis compañeros estaré feliz, soy un jugador muy competitivo, Julen después de los partidos siempre viene a hablar conmigo y me dice que somos buenos, pero las críticas me hacen siempre mejorar.

- Huye de comparativas con Alves y otros brasileños

Los números suenan muy bien. La mayoría de los brasileños son muy queridos, Alves tiene al Sevilla en su corazón y me quedo con sus palabras hacia mí también. Para llegar a esos números me quedan muchos años, aunque tengo contrato para llegar a eso.