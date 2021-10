El pacto desconocido que Del Nido "revelará" en la junta del Sevilla del próximo martes

Durante su extensísima entrevista con ESTADIO Deportivo, en la que el expresidente del Sevilla FC ha tratado un sinfín de cuestiones referentes al futuro próximo de la entidad de Nervión. José María del Nido también ha avanzado que, en la junta del próximo martes, revelará los contenidos del pacto que ha intentado alcanzar con el actual mandatario del club, José Castro, en las últimas fechas. Un entendimiento que, según las palabras del letrado hispalense, no ha sido posible por culpa de la falta de interés evidenciada por éste.

"En la radio no se me preguntó y lo voy a decir hoy. Yo, cuando tuve conocimiento formal de que Sevillistas Unidos 2020 había convocado junta general extraordinaria de accionistas para remover el consejo de administración, comuniqué notarialmente al señor Castro que lo citaba a las 48 horas siguientes a la publicación de la junta general a celebrar. Era en una determinada notaría para ponernos de acuerdo en el sentido del voto. Castro no compareció, demostrando que no quería llegar a un acuerdo conmigo", explica Del Nido a este periódico.

Y sigue argumentando: "Yo levanté acta de lo que le proponía a Castro para llegar a ese acuerdo. Lo revelaré en la junta general", sentencia, dejando claro (por si aún había algún incrédulo) de que Del Nido va a mover cielo y tierra para hacer valer su paquete accionarial para volver a sentarse en el palco del Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, y ante la tensión del cruce de declaraciones de los últimos días, este periódico ha pulsado la opinión del sevillismo acerca de sus preferencias sobre el presidente que saldrá de la caldeada junta del próximo martes. Así, según los resultados de la #EncuestaHelvetiaED, puede decirse que la opinión pública está mucho más repartida de lo que, a buen seguro, le gustaría tanto a Del Nido como a Castro.

Con todo, el actual presidente parte con una ligera ventaja. Castro ha sido la opción votada por un mayoritario 56 por ciento de los participantes en el sondeo de ED, mientras que Del Nido se hace con el apoyo de un nada despreciable 44%. El expresidente mueve sentimientos enfrentados: o le apoyan firmemente o rechazan su regreso de manera tajante. Y aún quedan tres días de fuego cruzado...