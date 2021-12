Koundé: "Les regalamos ocasiones y sufrimos, pero seguimos arriba"

No fue su mejor partido. Ni mucho menos. Pero Jules Koundé no se esconde, ni dentro ni fuera del campo. El campeón de Europa con la selección francesa atendió a Movistar Plus una vez acabado el encuentro y reconoció que el Sevilla FC lo pasó mal este sábado en San Mamés, especialmente en el primer tiempo, cuando Bono, los palos y la impericia del Athletic impidieron un triunfo holgado de los anfitriones. Y lo hizo, en parte, por errores no forzados de los hispalenses, con el propio ex del Girondins haciendo unos regalos impropios de él en área propia.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, como siempre contra el Athletic, que te aprieta muy bien y mete mucha intensidad en los duelos. Ellos han jugado muy bien, pero nosotros fuimos capaces de meter un gol. Supimos luego cerrar los espacios y sufrir. Fue sufrido, pero sabemos hacerlo así cuando cuesta trabajar de otra forma", se sinceraba el zaguero en su análisis, aunque se queda con la botella medio llena: "Estoy muy contento por el gol de Delaney, un chico que lo da todo y se lo merecía mucho. Hemos sufrido, es verdad, pero creo que hemos regalado las ocasiones, con jugadas innecesarias en zona peligrosa, y les hemos dado vida y confianza".

Ahora, toca resetearse, tras el descalabro en la Champions, y centrarse en asentar la segunda plaza de la clasificación en LaLiga y seguir avanzando eliminatorias en la Copa del Rey mientras llega febrero, cuando se retomará la aventura continental, esta vez en la Europa League. Con todo, Koundé no quiere que el mal momento y las lesiones sirvan de coartada: "Es verdad que eran tres puntos importantes, como contra el Villarreal, cuando también sufrimos. Es lo que toca ahora; tenemos muchas bajas, pero no es una excusa. Seguimos arriba y estamos contentos".