Rakitic avisa a los jugadores del Betis de que no "pidan respeto" en el futuro

Rakitic avisa a los jugadores del Betis de que no "pidan respeto" en el futuro

Aunque Monchi ha pedido al final del partido que todo el mundo baje sus revoluciones parece claro que el próximo derbi estará al rojo vivo. No se olvidará todo lo que ha ocurrido en estas últimas veinte horas. La agresión a Jordán, la suspensión, la no aceptación del recurso del Sevilla, los tuits de los jugadores del Betis... traerán cola.

"Ha sido una falta de respeto, por eso tampoco merecieron pasar, no sé de qué marena quieren venir a los próximos partidos y pedir respeto", aseguraba el capitán sevillista Ivan Rakitic a los mensaje de los futbolistas béticos poniendo en duda que Jordán estuviera de verdad conmocionado.

El internacional croata admitía, además, que todo lo acontecido "no ha sido una buena imagen -del derbi- para el mundo". "Hay cosas que no se entienden, en todo esto cuando ha habido alguna duda la razón parecía que tenía que ser para ellos. Tenemos que reflexionar... No nos podemos permitir cosas en el campo", indicaba Rakitic, que apelaba a hay que "levantarse". "Queda mucha liga y hay que darle alegrías a nuestra afición", añadía.

En lo que respecta al partido, considera que el resultado no pudo ser más injusto. "No hemos merecido caer. Tiraron una vez a portería y entró, nos ha castigado mucho. Hemos intentado ir a por el segundo gol. Estamos enfadados con muchas cosas. Se ha ido en nuestra contra y eso no puede ser", indicaba.

El croata ya pone su foco en el partido del miércoles. "Vamos a ir a por todo y olvidar esto rápido. Pedimos a la afición que vean el esfuerzo del equipo. Iremos a darlo todo a Valencia", concluyó.