Agradecido por el 'Joan Jordán, te quiero': "Siempre sintiendo vuestro empuje, siempre uno de los vuestros"

El centrocampista Joan Jordán ha renovado su contrato con el Sevilla FC hasta el 30 de junio de 2027, según ha informado este jueves el club nervionense, con el que el mediocentro catalán ha disputado hasta la fecha 129 partidos desde su llegada en el verano de 2019 procedente del SD Eibar.



En un día en el que el nombre de Jordán vuelve a circular por las redes con motivo del informe pericial presentado por el Real Betis tras la agresión sufrida en el derbi copero, el Sevilla FC ha mostrado un apoyo directo e indirecto a su jugador, que ha agradecido el apoyo de la afición en un vídeo emitido por los perfiles oficiales de la entidad y en el que, de fondo, se escuchan cánticos de "Joan Jordán, te quiero".



"Dicen que el fútbol sólo es un juego, pero el juego aquí es distinto. Lo mínimo es la máxima exigencia. No se trata de jugar, se trata de ganar. No es una cuestión de suerte, es mentalidad. Porque nunca nos rendimos, nunca es suficiente. Siempre sintiendo vuesto empuje, me lo habéis enseñado, me lo habéis demostrado. Siempre uno de los vuestos. Tenéis sevillista para rato", expresa Jordán en el vídeo emitido por el Sevilla FC tras el anuncio de su renovación hasta 2027.





, Jordán ha jugado 91 partidos en Liga, trece en la Liga de Campeones, diez en la Liga Europa y catorce en la Copa del Rey, además de su participación en la Supercopa de Europa, en los que ha anotado cinco goles y repartido once asistencias.Nacido en la localidad gerundense de Regencós hace 27 años, el mediocentro llegó al Sevilla procedente del Eibar, que lo fichó desde el Espanyol, su club formador. Aunque debutó fugazmente en Primera con el conjunto barcelonés y militó en el Valladolid como cedido en la temporada 2016/2017, en Segunda, Joan Jordán eclosionó al llegar al Eibar, con el que acumuló 71 partidos y 10 goles en la máxima categoría.