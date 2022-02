Imbroda manda un aviso ante el Sevilla-Betis que se avecina

Aunque el presidente del Real Betis, Ángel Haro, también se unía en las últimas horas a pedir calma ante el derbi Sevilla-Betis que se avecina en apenas tres semanas, la detención de varios aficionados béticos por el enfrentamiento que hubo durante el último derbi entre colectivos ultras rivales avisa que la tensión sigue latente.

A lo largo de las últimas semanas tras el derbi copero, la sanción de cierre del Villamarín y la defensa bética acusando a Lopetegui y a Joan Jordán de instigar la suspensión del mismo ha caldeado el ambiente.

Ahora, ante la previsión de que se amplíe el aforo en las próximas semanas y se pueda ver de nuevo a muchos aficionados del Real Betis en el Sánchez Pizjuán, la preocupación es mayor.

A esta ampliación, precisamente, se refería el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, durante la presentación del calendario de eventos deportivos en Andalucía para este 2022 que ha tenido hoy lugar en Sevilla. El exentrenador del Caja San Fernando confirmaba que había pedido, ahora que la "incidencia epidemiológica" estaba bajando en Andalucía, que se ampliaran en lo posible los aforos, algo que se ha visto reflejado en una subida de un 10% (del 75% al 85% en exteriores).

"El lunes le pedí a la ministra de Sanidad que aumentara todo lo posible los aforos por el descenso de la incidencia epidemiológica en Andalucía. Me dijo que era muy difícil el 100 % de golpe y que había que ir poco a poco. Se ha pasado del 50 al 75 en interiores y del 75 al 85 en exteriores. Y aspiro a que la semana que viene podamos darle otro empujón para llegar al 100% o casi", aseguraba Imbroda, quien espera que se dé este paso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, señalaba que siempre irá de la mano de los que diga el Gobierno en este sentido y que no sólo no buscará la confrontación sino que "razonará" estas medidas en lo posible.

Esto permitiría un lleno en el Sánchez Pizjuán para ese trascendental duelo, que será declarado de alto riesgo. Y ante el que el consejero de Educación y Deporte pide mesura. "Hago una llamada a la sensatez porque no sólo representan a un club sino a una ciudad y a Andalucía", advertía Imbroda, quien admitía que, aunque se tomen medidas, "siempre pueden ocurrir actos aislados, que son difíciles de controlar". Y ante estos avisa que habrá mano dura. "Si ocurre, hay que actuar rápido y que el peso de la ley caiga sobre ellos para que no se les olvide en la vida", afirmaba.

Por último, Imbroda reiteraba su mensaje de calma, que hacía extensivo a clubes y dirigentes. "Hago un llamamiento a los aficionados para que disfruten de la gran fiesta y a los dirigentes para que colaboren. Repito, no se están representado a sí mismos sino a mucha gente. Tengan responsabilidad, por favor", concluía.