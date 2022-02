En el Dinamo sacan pecho y abogan por "aprovechar las debilidades del Sevilla FC"

Tanto el míster, Kopic, como el centrocampista Ivanusek creen en la sorpresa de los croatas en el Pizjuán

El entrenador del Dinamo Zagreb, Zeljko Kopic, manifestó este miércoles que está "dispuesto a ser competitivo el jueves" en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de la Europa League que disputa en el campo del Sevilla, un rival que ha "analizado" y que "tiene cosas que no hace bien". Kopic, en la conferencia de prensa previa al entrenamiento que dirigió en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, admitió que los sevillistas "tienen mucha calidad y movilidad en ataque", pero que, "al igual que cualquier equipo, tiene aspectos en los que no muestra tanta calidad", por lo que el Dinamo intentará "aprovechar sus debilidades" con "la idea de lograr un resultado positivo".

El técnico espera contar en Sevilla con el aliento de su afición "que siempre apoya, sea donde sea el partido", y refuerza "el trabajo de muchos años" del campeón croata, que "se está viendo en Europa, donde un buen resultado contra cualquier rival no es una sorpresa". Y añadió: "Queremos consolidarnos en este nivel y, si es posible, dar un paso adelante. No es que no hayamos perdido desde diciembre, es que hemos ganado todos los partidos".

El centrocampista Luka Ivanusec, quien también compareció en rueda de prensa antes del entrenamiento, anunció a un Dinamo que llega "motivado al máximo para ganar" en reedición de un encuentro que "hace cinco años tuvo un resultado malo", con 4-0 para el Sevilla, pero "será otro partido porque ambos" contendientes han "cambiado mucho".

Ivanusec consideró "una motivación saber que los clubes extranjeros conocen" a los futbolistas del campeón croata, algo que se da "gracias a los buenos resultados logrados en Europa" en las últimas campañas, como cuando la temporada pasada consiguió "sorprender a todos eliminado al Tottenham" inglés.