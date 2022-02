Koundé y Corona, "ansiosos" de que llegue el domingo

El central francés desveló que el árbitro le dijo que la mano de Acuña, que complicó al Sevilla FC, había sido clara

Jules Koundé reconoció que su equipo había "conseguido el objetivo" de pasar a los octavos de la Europa League a pesar de haber "sufrido bastante" porque el Dinamo de Zagreb "ha apretado con el 1-0" que marcó con un penalti por "una mano difícil".

"Hemos controlado el partido pero nos pitan ese penalti y luego hemos sabido sufrir y pasar a octavos", señalaba el central francés, que desveló lo que había hablado con el colegiado francés: "El árbitro me ha dicho que la mano es clara y que en el VAR también se lo han dicho y que no había más, hay que aceptar la decisión", indicaba.

Pese al sufrimiento, el central galo se mostró "contento por la actitud y por el esfuerzo que ha hecho el equipo con tantas bajas" y espera "que no sea grave" la lesión que ha obligado a Diego Carlos a ser suplido en el descanso. "Tenía molestias. No sé lo grave que es. Eesperemos que no sea, porque sabemos la importancia que tiene en el equipo y estamos cortos para el derbi, pero el equipo tiene mucha fuerza y estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido", añadía.

En cuanto al derbi, a pesar de las bajas, el jugador francés se mostró confiado en que el Sevilla podrá sacarlo adelante. "Llegamos con confianza al derbi. Tenemos un grupo de 25 jugadores y aunque es verdad que le va a tocar jugar a alguno que habitualmente juega menos, todos estamos preparados, cada uno sabemos el rol en el equipo y su importancia", concluía.



Tecatito Corona: "Estoy ansioso de que llegie el domingo"

Otro de los que tendrá que tirar del carro el domingo será un Tecatito corona que volvía a ser de los mejores del Sevilla FC. Y eso que su técnico lo colocó a banda cambiada, en la izquierda. Ahí, el mexicano también rindió.

El ex del Oporto analizaba la eliminatoria y admitía que se esperaban un partido de este tipo. "Sabíamos que nos íbamos a encontrar un partido complicado y que nos iban a apretar en su campo, pero el equipo reaccionó bien", indicaba Corona, quien lamentó que una jugada tan dudosa como el penalti de Acuña les complicara la vida. "Fue un poco extraño porque teníamos el partido controlado, pero el fútbol es así, de momentos, detalles... eso fue lo que les permitió que nos apretaron al final", afirmaba.

El mediapunta méxica, que admitía que aún no está recuperado de los problemas que arrastraba y que necesita "seguir mejorando con los médicos", se mostraba deseoso de afrontar el derbi del domingo ante su publico. "Estoy ilusionado porque llegue ese momento. He jugado otros derbis, pero dicen que éste es diferente. Estoy ansioso de que llegie el domingo para darlo todo", concluía un futbolista que debutó como sevillista en uel derbi copero, aunque sin público. Esta vez será diferente.