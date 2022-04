La historia del Sevilla que no lograron escribir Kanouté, Luis Fabiano, Negredo, Bacca, Gameiro, Ben Yedder...

Mariano Toedtli sólo estuvo dos años en el Sevilla FC y apenas pudo celebrar 10 goles, pero dos de ellos siguen siendo muy recordados en una gesta que nadie ha podido igualar en casi 20 años

El ya exfutbolista italoargentino Mariano Ramón Toedtli Leones sólo jugó dos temporadas en el Sevilla FC y en otros tiempos de mucha menos lustre. Llegó a Nervión en 2001, justo después del último ascenso, y se marchó en 2003, sin ni siquiera llegar a disputar competición continental. Después del cordobés pasarían muchísimos delanteros de excelente rendimiento. Freddy Kanouté, Luis Fabiano Clemente, Álvaro Negredo, Carlos Bacca, Kévin Gameiro, Wissan Ben Yedder... Se trata de algunos de los máximos anotadores de la historia del club blanquirrojo, goleadores en finales, héroes en la conquista de títulos e ídolos de la afición. Sin embargo, a pesar de sus numerosos logros, ninguno de ellos lograron borrar el nombre de Toedtli.

En las dos mejores décadas de la existencia sevillista, el nombre de Mariano Toedtli sigue muy presente en la memoria de la hinchada del Ramón Sánchez-Pizjuán, pues una de las pocas cosas que los aficionados no han podido ver conseguir a su equipo en esta laureada era es salir victoriosos de un partido de LaLiga contra el FC Barcelona en el estadio Camp Nou. De la última vez han pasado más de 19 años, en diciembre de 2002, con un 0-3 redondeado por una diana de Javier Casquero y un doblete del mencionado delantero argentino.

Toedtli sólo pudo celebrar 10 goles en sus 52 encuentros oficiales con la camiseta del Sevilla FC, pero no imaginaba que 20 años después seguirían siendo imborrables esos dos que le hizo ante el Barça para darle el triunfo al equipo entonces dirigido por Joaquín Caparrós y que provocaron sonoros pitos y una intensa pañolada hacia el palco del coliseo azulgrana. Y además, aquel doblete lo consiguió sin ni siquiera salir de titular. Entró a falta de unos minutos para el final en sustitución de Antoñito.



El sevillismo no se ha olvidado de aquel día y, por supuesto, Toedtli tampoco. "Hay partidos que no se olvidan en la vida y ése es uno de ellos. Sé que no ganan desde entonces porque cada vez que el Sevilla FC visita el Camp Nou algún colega me llama. Se me recuerda mucho por aquel día, el partido venía siendo favorable con gol de Casquero, me llama el míster para entrar y en apenas 20 minutos pude convertir dos goles", relató el argentino en una entrevista concedida a SFCRadio.

Toedtli, que después de militar en el Sevilla FC pasó por Recreativo de Huelva, Poli Ejido y Cádiz CF, entre otros, dio su opinión sobre lo que debe hacer un futbolista para aislarse de lo majestuoso del escenario y el poderío del rival en un escenario como el del domingo, donde los pupilos de Julen Lopetegui deben defender su segunda plaza ante el equipo de Xavi Hernández, que va disparado y está a sólo tres puntos con un partido menos.

"El delantero tiene que anticiparse siempre al primer palo, ahí está una de las armas fuertes de un atacante. El segundo gol que hago, de hecho, hice un movimiento y la pelota me pasa, despeja el defensor y luego entra bien la pelota", relató Toedtli a modo de consejo para Youssef En-Nesyri, Rafa Mir, Anthony Martial o Munir El Haddadi.

"Si en aquella época me dicen todo lo que iba a pasar en el Sevilla FC no me lo habría creído; pero poco a poco se veía que comenzaban a llegar futbolistas de otra entidad, se hizo un trabajo muy bueno en todo este tiempo en cuanto a fichajes. La evolución empezó con Joaquín (Caparrós) y luego se ha ido continuando con otros grandes nombres", explica el argentino, quien repasó el idilio de sus compatriotas en el club de Nervión.

"El sur de España -Sevilla, Cádiz, Huelva...- es 'muy argentino' y por eso nos sentimos tan a gusto acá. Yo me sentí como en mi país. Ahora, el Sevilla FC tiene la suerte de contar con jugadores que están en la selección de Argentina", indicó, sobre ese legado continuado por Lucas Ocampos, Marcos Acuña, Papu Gómez, Gonzalo Montiel o Erik Lamela. A día de hoy, Toedtli forma parte del cuerpo técnico de otro viejo conocido de LaLiga como es Gabriel Heinze y sueña con sentarse algún día en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Ojalá pueda darse".