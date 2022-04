El Sevilla busca lateral izquierdo para el próximo mercado de fichajes

Desde Elche avanzan este jueves que Monchi se ha fijado en dos de los mejores futbolista franjiverdes, Mojica y Boyé, y en Cádiz temen una ofensiva por el Pacha Espino

El río suena. El Sevilla FC está buscando un lateral izquierdo para el próximo mercado estival de fichajes, algo que no debe sorprender demasiad. En primer lugar, porque hace tiempo que suenan posibles candidatos para competir con Marcos Acuña, algo que no ha logrado Ludwig Augustinsson. El internacional sueco llegó avalado por su solvente paso por la siempre competitiva Bundesliga, pero no se ha adaptado bien, ha dejado fallos que le señalan y que justifican a un Julen Lopetegui que tardó en darle minutos y que, cuando no ha podido contar con el 'Huevo', incluso ha preferido reubicar a Karim Rekik.

Augustinsson ha sido la tercera opción para el lateral izquierdo del Sevilla FC y ha mostrado muy poquito en los 27 encuentros en los que ha participado entre todas las competiciones. El pasado fin de semana fue el remate: salió por Acuña con 1-3 en el marcador y sólo dos minutos después cometió un grave error de marca que le costó un gol a su equipo. El futbolista sueco, de 28 años, llegó el pasado verano procedente del Werder Bremen por 5,5 millones de euros y tiene contrato en Nervión hasta 2025, pero las últimas informaciones invitan a pensar que su futuro como blanquirrojo podría estar en el aire.

Según avanza este jueves el diario AS, el Elche CF tiene constancia del interés del director general deportivo sevillista, Monchi, en dos de los artífices de la permanencia franjiverde. Uno es el delantero argentino Lucas Boyé, a quien desde Nervión ya tantearon en el pasado mercado de enero, y el otro -la gran novedad- es el lateral zurdo colombiano Johan Mojica.

El internacional cafetero está cuajando una excelente temporada y su cláusula es de sólo 5,5 millones de euros. Si bien es cierto que ofrece algunas dudas en defensa, al ataque va como un cañón. Es rapidísimo, físicamente incansable y pisa área rival con muchísima frecuencia, como prueban sus dos goles y cinco asistencias este curso con el Elche CF. El Sevilla FC no estaría solo en la pugna por Mojica, que también gusta a Simeone, hasta el punto de que se ha rumoreado la existencia de un precontrato con el Atlético de Madrid.

Además, desde Cádiz llevan tiempo temiendo una ofensiva del Sevilla FC para fichar a Alfonso Espino, lateral zurdo uruguayo de pura raza y alto nivel competitivo, aguerrido en defensa pero valiente a la hora de progresar. A priori, es un perfil muchísimo más parecido a Acuña que Augustinsson. El Pacha, de 30 años, llegó libre al club amarillo hace dos años, tiene contrato hasta 2023 y el portal especializado Tranfermarkt le tasa en 3 millones de euros.

Lucas Boyé, otra aspiración de Monchi

El diario AS en Elche ofrece también detalles sobre el interés del Sevilla FC en Lucas Boyé, que cuenta con una cláusula de 25 millones de euros. El Elche CF sabe que su agente va a buscar un salto acorde con su gran campaña en LaLiga -siete goles en 23 partidos-, pero no se plantea aceptar menos de 20 kilos por su máximo goleador, de sólo 25 años y convertido en todo un ídolo para la afición.

El Sevilla FC ya sabe que el Elche no se va a contentar con cualquier cosa, pues ya lo comprobó cuando en el pasado mercado invernal, cuando la cesión de Martial se complicaba, puso hizo llegar a las oficinas del Martínez Valero una oferta de 12 millones de euros que el club ilicitano rechazó, remitiéndose entonces a su referida cláusula de 25 kilos.