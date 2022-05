Rakitic, las críticas a su rendimiento, su edad y la posibilidad de renovar con el Sevilla FC

El centrocampista croata no se plantea "ningún retiro" y estará en el club nervionense siempre que se "vea competitivo y capaz de ayudar"

Ivan Rakitic ha completado su segunda temporada en Nervión desde que regresara en el verano de 2020. El croata, uno de los capitanes del equipo nervionense, cree que en su segundo año ha subido el nivel tras una primera campaña donde le costó adaptarse al estilo de juego. "Respecto a la anterior temporada he dado un paso adelante tanto dentro como fuera del campo. Ha habido mejores y peores momentos, pero ha sido muy importante y estoy agradecido por la confianza del equipo, del míster y de todos", ha asegurado el '10' sevillista en una entrevista concedido a Diario de Sevilla.

No en vano, el croata espera que su tercera temporada sea aún mejor, pues aunque los años suman, se siente bien físicamente para competir al nivel que exige el Sevilla, bromeando incluso con la posibilidad de renovar su contrato: "Espero que me renueven el contrato por cinco años más. Lo importante es estar hasta que yo vea que puedo aportar y ayudar al equipo. Estoy encantado y no pienso en otra cosa, ni en otros lugares ni nada. No me planteo ningún retiro, porque me encanta el fútbol y quiero jugar todo lo que pueda. Si eso será uno, dos, tres o cinco años ya veremos, siempre que me vea competitivo y capaz de ayudar, aquí estaré", reconoció.

Cuestionado también por la edad media del plantel sevillista, Rakitic le restó importancia: "Lo que sirve es el rendimiento, no el DNI. Lo importante es el rendimiento y da igual si tienes 18 años, 23 o 35. No importa ni el nombre ni la fecha de nacimiento. Esas discusiones son para los demás, lo importante es que sigamos sumando, y con eso nos quedamos".

Rakitic admitió que no le molestan las críticas, entiende que es algo intrínseco al fútbol, y que la utiliza para mejorar, incluso las que le hacen sus amigos: "Bueno, pero eso es normal, si los números hubieran sido 17 y 17 también habría habido críticas y habrían dicho por qué no han sido 25 y 25... Eso forma parte del fútbol. Me encanta escuchar la crítica, quiero seguir mejorando y lo más importante para mí es ayudar al equipo y todo lo bueno para el equipo será lo mejor para mí. Claro que me llega eso, soy como un sevillano más, tengo muchísimos amigos sevillistas y son los primeros que me dicen cosas a mí, es lo normal. Pero ellos saben cuánto siento el club, la afición y la ciudad y que hago lo mejor posible por el Sevilla. Y ni Iván, ni Jesús, ni Fernando ni nada. Aquí estamos todos por el Sevilla y por eso tiramos, y no importa ni la edad ni el nombre, sólo el rendimiento y buscar lo mejor para el Sevilla".