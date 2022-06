Tensión e incertidumbre entre Lopetegui y el Sevilla: así está el futuro del banquillo sevillista

Tras su reunión con Monchi, el técnico vasco no acaba de asegurar del todo su continuidad; hay demasiadas condiciones entre las partes

'Me quiere' o 'No me quiere'. Así está ahora mismo el todavía técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, en relación a su futuro con los de Nervión. El clásico deshojando la margarita que, en su caso, pasa de ser un recurso habitual para convertirse en realidad.

Con dos años más de contrato por delante, hasta 2024, la esperada reunión entre Lopetegui y Monchi ya se produjo días atrás. Las partes intercambiaron sus pareceres y transmitieron al otro sus peticiones. Desde el Sevilla FC, lógicamente, se han puesto una serie de requisitos a aceptar, como es el caso de la venta de jugadores importantes y el rejuvenecer a una plantilla que en los últimos años se ha venido envejeciendo con la llegada de futbolistas más contrastados y de mucha mayor carga salarial.

El vasco, por su parte, también expuso sus exigencias, marcando futbolistas que a su parecer serían intocables de cara a un futuro proyecto y poniendo de manifiesto su sentir tras una temporada muy complicada. Una reunión tensa, amigable, pero tensa, en la que todos reconocieron sus errores y aciertos con la idea de remar hacia un futuro plagado de éxitos.

Tras la misma, las partes se la prometían felices. Pero la realidad es otra. Y es que hoy por hoy, nadie en el seno de la entidad sevillista es capaz de asegurar al cien por cien que Julen Lopetegui continuará al frente del banquillo sevillista la próxima temporada. El clásico sí, pero no. Y es que el de Asteasu, con contrato en vigor, no ha dado ninguna contestación rotunda al respecto.

Las condiciones impuestas por el Sevilla FC han sido muchas y Lopetegui sigue fuera, reflexionando. Los peor pensados, en cambio, no descarten que sea una estrategia para ganar tiempo, por si le acaba saliendo un banquillo como el del PSG o el futuro presidente del Athletic Club tira de él. Argumentos al respecto hay de todos los colores cuando uno se acerca a los mentideros. Lo cierto, en cualquier caso, es que el balón está en el tejado de Lopetegui. Y él sigue sin dar una respuesta clara.



Monchi avanza lentamente en la planificación del Sevilla FC 22/23

Líneas infranqueables por una y otra parte que hoy por hoy mantienen el futuro del banquillo sevillista prácticamente en la misma situación que el día siguiente de acabar LaLiga. Monchi, por su parte, avanza a un ritmo muy lento en la planificación, perfilando roles y posiciones, aunque sin atreverse a avanzar demasiado a la espera de conocer qué pasa por el banquillo.

Al mismo tiempo, lógicamente, también trabaja en posibles recambios para Lopetegui. Diego Martínez, sin ir más lejos, se ha cansado de esperar esa posible llamada que nunca llegó, cerrando definitivamente con el Espanyol un acuerdo que ya tenía plasmado desde semanas atrás. Marcelino, Valverde, alguna opción más exótica como la de Sampaoli en su día€

Varias son las alternativas al hipotético adiós de un Julen Lopetegui algo ausente en estos momentos. Todos confían en que siga, pues tiene dos años más de contrato. En el Sánchez-Pizjuán, eso sí, requieren una respuesta firme cuanto antes para comenzar a engranar la máquina de verdad de cara a la 22/23.