Un avance y un posible freno para que Koundé cambie el Sevilla por el Barça

Se activa una de las dos 'palancas' económicas ideadas por Laporta para aportar liquidez y se ultima un traspaso que también generaría fondos para rearmarse

El Sevilla FC piensa actuar de la misma manera que el verano pasado a la hora de atender a los pretendientes de Koundé. Entonces, avanzado ya el mes de agosto, se remitió a la cláusula del central, de entre 80 y 90 millones de euros según el periodo del año, haciendo imposibles las, de todas maneras, tímidas aproximaciones del Chelsea. El francés se quedó, con una mueca de disgusto que fue convirtiendo en su rol comprometido de siempre con el paso de las semanas, pero con la promesa de que en 2022 cambiaría la disponibilidad a una salida. Con todo, Diego Carlos (traspasado al Aston Villa por 35 millones de euros) le ha adelantado por la derecha, por lo que Monchi, que aún no ha encontrado relevos de garantías, no tiene ni prisa ni ganas de regalar al ex del Girondins.

El equipo 'blue', con nuevo organigrama directivo, volverá a la carga por Koundé, un poco desesperado, de todas formas, por este dilación, si bien su agente sabe que le respetan las cantidades comprometidas desde hace meses, gracias a la permanencia en el banquillo londinense de su gran valedor, Tomas Tuchel. El Barcelona, con Xavi Hernández encaprichado de él, se habría sumado a la subasta, pero a la manera culé de los últimos meses: con más ruido que nueces. Con las manos atadas por el desfase negativo de sus cuentas, se hablaba de rebajar los 65 millones exigidos por el Sevilla (que subirán, según varias fuentes, a 80 el lunes, en cuanto arranque la pretemporada, como medida de presión) con jugadores, algo a lo que se han negado en Nervión. Luego, de una presunta compra en diferido (cesión remunerada de 23 kilos y obligación de compra por 40) que nadie conoce en la planta noble del Sánchez-Pizjuán.

Las filtraciones interesadas del presunto nerviosismo sevillista y de la necesidad de vender a Koundé no han surtido el efecto deseado, si bien es cierto que, poco a poco, el Barça va arreglando su situación financiera, aunque piensa ir antes a por Lewandowski, Kessie (libre) y Raphinha, por lo que a ver cuánto le sobra... si le sobra. Con todo, una de las dos 'palancas' económicas que Joan Laporta consiguió que sus socios compromisarios aprobaran en asamblea, la venta del 10% de los derechos audiovisuales del club por los próximos 25 años, será una realidad oficial en breve, pues una empresa estadounidense, Sixth Street, pagará 205 millones (de los 700 presupuestados en total, con la otra vía) por ellos. Además, el traspaso de Frenkie de Jong al Manchester United está en su recta final. Según 'Sport', los azulgranas habría pedido paciencia a los futuribles para cerrar esos acuerdos verbales existentes.

Con lo del centrocampista neerlandés hay un posible problema. Y es que, según 'The Sun', Xavi habría pedido como moneda de cambio al central Harry Maguire, que cerraría las puertas a Koundé, aunque esta rocambolesca operación fue desmentida y no cuadra en un club que necesita efectivo. Pese a su alta valoración en el mercado (38 millones, según 'Transfermarkt') y los 87 kilos que pagaron hace tres años al Leicester por el internacional inglés, no está viviendo su mejor etapa ni de lejos, con fallos garrafales que han provocado, incluso, la mofa de un amplio sector de la afición del United. Mucho más sentido tiene la propuesta final de 65 millones fijos y 20 en bonus que publican varios medios y periodistas especializados este martes, lo que aportaría fondos al Barça para equilibrarse y poder rearmarse pronto.