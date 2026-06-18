Alejandro Davidovich estalla en Queen's con toda la razón del mundo

El jugador español da un paso enorme para llegar a Wimbledon de la mejor manera posible al dejar en la cuneta al francés Corentin Moutet, a quien ha derrotado por 6-4 y 6-3 para meterse en cuartos de final del torneo británico

¡Alejandro Davidovich se ha quitado un peso de encima! Tras meses en los que su tenis parecía apagado ha llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa y estallar de alegría, ya que el jugador español ha derrotado al jugador francés Corentin Moutet por 6-4 y 6-3 y alcanzó los cuartos de final en Queen's, ronda en la que no estaba desde febrero...

Así. Pese a que el año 2026 comenzó bastante bien siendo semifinalista en Adelaida y cuartofinalista en Dallas, todo se fue complicando para que los torneos se fuesen sucediendo mientras le veíamos caer a las primeras de cambio, algo que no cambió en Roland Garros, siendo eliminado en segunda ronda. Pues bien, el número 22 del ránking ATP ha reconducido su trayectoria con este torneo de categoría 500 que se disputa en Londres como antesala de Wimbledon.

"Ha sido un partido un poco incómodo porque es un jugador que no se sabe qué va a hacer en el siguiente punto. He seguido mi estrategia y estoy muy contento", afirma el tenista a minutos después de conseguir la victoria e igualar su mejor resultado en el torneo británico, donde llegó también a cuartos en la edición de 2022.

Un partido cómodo para Alejandro Davidovich

El partido, que se resolvió en una hora y cuarenta minutos, empezó de la mejor manera para el español, que consiguió una rotura de servicio en el tercer juego para adelantarse en el marcador. A partir de ahí, Davidovich mantuvo sus cuatro saques y logró adjudicarse la primera manga por un resultado de 6-4.

Ya en el segundo set, el malagueño metió una marcha más y se puso 0-3, con dos 'breaks' a favor, y, aunque Moutet recortó distancias, Davidovich consiguió cerrar el encuentro por 6-3 y asegurarse su pase a los cuartos de final, ronda en la que el español se verá las caras con el ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Mantiene los pies en el suelo

Aunque es obvio de que va camino de firmar un enorme torneo, lo cual tiene más peso por estar Wimbledon a la vuelta de la esquina, Davidovich cree que no es momento de hacer grandes declaraciones, sino de centrarse en seguir dando lo mejor de sí mismo. "Estoy jugando a un buen nivel, pero no pienso que estoy en mi mejor momento. Eso lo dirá el torneo según como vaya avanzando", sentencia.