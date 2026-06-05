El autismo eleva a Jakub Mensik en Roland Garros

El tenista checo ha realizado una confesión muy personal y familiar antes de disputar la semifinal en Roland Garros ante el alemán Zverev

Roland Garros 2026 está siendo especial se mire desde el prisma en el que se mire. Desde que Carlos Alcaraz anunciar que no iba a poder estar sobre la arcilla de París, todos los pronósticos comenzaron a caerse. Y todo, gracias a las historias de otros héroes que luchan en silencio y que sirven de motivación para que otros consigan sus retos.

Precisamente, como la que ha desvelado Jakub Mensik horas antes de su semifinal con Zverev. El tenista checo está a las puertas de su primer final en el 'Major' francés y no ha dudado en contar en quién se inspira antes de cada partido: su hermano.

A sus 20 años ya sabe lo que es ser campeón de Masters 1000, ha llegado a ser el 12º del mundo pero todavía quiere más. Y entre las cosas que más desea en esta vida es pasar más tiempo con su hermano, que es autista.

Juntos se criaron en Prostejov y, aunque es mayor que él, crecieron juntos y jugaron mucho juntos. Hasta que la profesión de elite de Jakub les ha alejado un poco: "Estoy viviendo mi sueño de ser tenista de élite, pero eso hace que no pueda pasar demasiado tiempo con mi hermano. En cuanto tengo la oportunidad de ir a mi casa, aunque sea para uno o dos días, lo hago porque me encanta estar con él".

Para Mensik, el autismo hace a su hermano especial, pero esto nunca le ha impedido divertirse con él: "Nunca me tomé como algo extraño su manera de ser. Cuando veo a otros hermanos pues es verdad que nosotros somos algo distintos. Me quedo con el amor que nos tenemos y que nos demostramos cada vez que podemos estar juntos. La alegría que sentimos al estar el uno junto al otro es algo espectacular".

Y fruto de este amor, nació una fuerte implicación de Mensik en el autismo, que a día de hoy es el gran motor de su tenis. La visita a la escuela de su hermano jamás la olvidará: "Fue algo muy inspirador para mí. Estuve dos horas con todos ellos y me emocioné muchísimo. Pude charlar con pedagogos y profesores y me di cuenta de cómo trabajan duro para que los chicos consigan sus metas. Cualquiera que presencia ese tipo de cosas se da cuenta de los auténticos valores que hay que transmitir y de cómo es preciso vivir la vida".

Por último, cuestionado por si su hermano es consciente de que tiene un hermano famoso, Mensik cree que no: "Veo poco probable que entienda bien a lo que me dedico y el impacto que puede tener el tenis en la sociedad. No termina de entender por qué soy famoso, no es fácil explicar bien la situación. Pero mis padres me dicen que siempre que ven mis partidos por la televisión, él también lo hace y me apoya mucho, lo cual es maravilloso".

Ahora, si finalmente se hace con la corona francesa, ya sabemos para quién irá su dedicatoria sobre la arcilla de París.