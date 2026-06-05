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Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la semifinal masculina de Roland Garros 2026

Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli disputan la segunda semifinal, que asegura un italiano en la final de Roland Garros 2026

Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la semifinal masculina de Roland Garros 2026

Flavio Cobolli, favorito en esta semifinalImago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Los italianos Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli disputarán un duelo de amigos por alcanzar el mayor logro de sus respectivas carreras: la final masculina de Roland Garros. Amigos fuera de la pista y compañeros en muchas ocasiones dentro de ella, los dos jóvenes tenistas se han visto las caras desde que tenían 13 o 14 años y han vivido numerosos enfrentamientos que ahora trasladarán al ámbito profesional.

Pocos contaban a estas alturas con ver a un Arnaldi que empezó Roland Garros fuera del Top-100 y que ha alcanzado lo que nadie había logrado antes en las últimas décadas. Aunque, para ello, tuvo que ver cómo otro amigo, Matteo Berrettini, se volvía a lesionar.

Sí entraba en las apuestas Cobolli, especialmente después de que su parte del cuadro quedara completamente abierta por la prematura eliminación de Jannik Sinner. El adiós de su compatriota puso a Auger-Aliassime y a Shelton como máximos candidatos, y a Cobolli como alternativa. El segundo cayó antes de tiempo y con el canadiense se cruzó en cuartos y remontó en un duro partido que se resolvió en cuatro sets.

Ahora es él el que aparece como favorito y el que, pase lo que pase, se ha asegurado un puesto en el Top-5 de la temporada. "Es un sueño hecho realidad y creo que hoy jugué un partido realmente bueno, incluso después de un primer set complicado y con condiciones difíciles. Pero estoy muy satisfecho con mi rendimiento", aseguraba el tenista de Florencia.

Matteo Arnaldi, por su parte, le recordaba una derrota pasada y las ganas con las que llega de tomarse la revancha. “Somos buenos amigos y entrenamos juntos a menudo. Hemos jugado desde que teníamos 11 o 12 años, así que nos conocemos realmente bien. Va a ser un partido duro. Ambos hemos jugado mucho, quizá yo llevo algo más de tiempo en pista. El año pasado nos enfrentamos aquí y él ganó en cuatro sets. Nos hemos enfrentado muchas veces en Challengers. Espero una buena batalla”, advertía el de San Remo.

¿A qué hora se juega el Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli?

El partido entre Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli correspondiente a las semifinales masculinas de Roland Garros 2026 tendrá lugar este viernes 5 de junio. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista central Philippe Chartrier, programado para las 19:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Arnaldi - Cobolli en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y es la que retransmite los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que ha hecho los tenistas españoles.

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