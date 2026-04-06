Carlos Alcaraz - Sebastián Báez: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido debut de Alcaraz en Montecarlo

El tenista murciano defiende título en tierras monegascas, donde el año pasado se impuso al italiano Lorenzo Musetti en la gran final

Ya conocemos el primer paso de Carlos Alcaraz en tierras monegascas. El español, número uno mundial y defensor del título, debutará este martes en el Masters 1.000 de Montecarlo 2026 contra el argentino Sebastián Báez, quien se cuela en el cuadro principal del torneo tras dejar por el camino a Stanislav Wawrinka.

El murciano se enfrentará a un Sebastián Báez que, como decimos, eliminó este lunes al suizo Wawrinka por un doble 7-5. Es cierto que el veterano jugador helvético hace tiempo que dejó atrás su mejor momento, pero no por ello es menos meritoria la victoria del sudamericano.

En cuanto a Carlos Alcaraz, este defiende el título en Montecarlo, donde ganó el pasado año en la final al italiano Lorenzo Musetti. Será una importante prueba para él, ya que tras el éxito en el Abierto de Australia, donde ganó su séptimo Grand Slam, y su victoria en Doha, fue eliminado en el torneo de Indian Wells, en semifinales, por el ruso Daniil Medvedev y en la segunda ronda en Miami por el estadounidense Sebastian Korda. Exacto, debe reconciliarse con su mejor tenis.

Carlos Alcaraz y la presión del eterno favorito

Una vez certificada su derrota en Florida, el murciano habló con claridad sobre lo que es manejar el papel de máximo favorito cada vez que salta a la pista. Así lo explicaba él mismo.

''Bueno, creo que eso es evidente cuando te encuentras en esa situación. Es obvio que cuando estás ganando torneos y tienes un gran balance de victorias y derrotas todo resulta más fácil en cuanto a la presión que sienten los rivales, los jugadores que se enfrentan a mí o a los mejores del mundo. Sí, eso es lo que siento. Siento que tienen más que ganar que que perder en esos partidos. Por eso, en algunos momentos o durante casi todo el partido, juegan sin presión", sentenciaba.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Sebastián Báez?

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastian Báez correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami tendrá lugar este martes 7 de abril. El partido se ha programado en el tercer turno de la pista Rainiero III tras los Bautista-Berretiini y Sinner-Humbert que empiezan a las 11:00 horas -hora peninsular española-, por lo que el partido el Alcaraz comenzaría entre las 15:00 y las 15:30 horas.

Dónde ver online y en televisión el Carlos Alcaraz - Sebastián Báez

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Sebastián Báez se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del Masters 1.000 de Montecarlo 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.