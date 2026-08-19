Los Top-100 Díaz Acosta y Trungelliti, presentes en una Copa Sevilla cargada de estrellas

Los andaluces Roberto Carballés y Pablo Llamas están en una lista de inscritos del ATP Challenger sevillano de un alto nivel

La LXIII edición del ATP Challenger Copa Sevilla reunirá del 7 al 13 de septiembre, en el Real Club Tenis Betis, a algunas de las estrellas del circuito ATP. Tras cerrarse la lista de inscritos, el torneo hispalense ya conoce que podrá contar con dos jugadores del Top-100, un ganador reciente de un torneo del ATP Tour, el rival de Jódar en la final del ATP 250 de Marrakech, uno de los tenistas andaluces llamados a marcar la próxima década y algunos de los jóvenes valores del circuito, uno de los cuales ha probado esta misma semana a Carlos Alcaraz en Murcia.

La Legión argentina tendrá mucho que decir en un ATP Challenger que atrae a muchos especialistas en tierra batida, ya que coincide con la segunda semana del US Open. De esa nacionalidad serán los dos principales favoritos, Facundo Díaz Acosta y Marco Trungelliti, dos tenistas que están entre los 100 mejores del mundo y que están cuajando una gran temporada.

Aunque a Díaz Acosta le pesó no haber podido defender su título del pasado año en Buenos Aires -que le hizo estar entre los 50 mejores del mundo-, recientemente ha recuperado una plaza en el Top-100 después de haber ganado hasta cinco títulos en 2026 en el circuito ATP Challenger. En el Real Club Tenis Betis ya se proclamó campeón en 2022, aunque fue en la modalidad de dobles formando pareja con su compatriota Román Andrés Burruchaga.

Marco Trungelliti sí se ha dejado ver más este año en el circuito grande. No en vano, alcanzó la final del ATP 250 de Marrakech, donde se encontró con el entonces casi desconocido Rafa Jódar. El español estrenó su palmarés en el ATP Tour a costa del argentino. Antes de eso, Trungelliti había eliminado a tres de los cinco grandes favoritos (Luciano Darderi, Corentin Moutet y el polaco Kamil Majchrzak). Antes de eso, ganó el Challenger de Kigali y, en su último torneo, superó al verdugo de Sinner en Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo.

Carballés quiere su cuarta Copa Sevilla

Aunque con menor presencia que otros años, hay una gran representación española, que estará liderada por el jerezano Pablo Llamas, el segundo ejor andaluz en el ranking y que está a un paso de entrar en el Top-100. También estará otro andaluz de sobra conocido en Sevilla, el granadino Roberto Carballés, que quiere ganar por cuarta vez este torneo y convertirse en el tenista más laureado de la historia de la Copa Sevilla.

También estarán los catalanes Max Alcalá Gurri, David Jordá, Nikolás Sánchez Izquierd o Pol Martin. Y, entre los extranjeros, aparece nombres tan reconocibles en el circuito como el serbio Dejan Lajovic o el austriaco Sebastian Ofner; así como el joven Vilius Gaubas. El lituano, 123 del mundo, se ha entrenado esta semana y ha puesto a prueba a Carlos Alcaraz. El tenista murciano se ha probado ante Gaubas y Holger Rune antes de decidir si competirá o no en el US Open a partir de la próxima semana.

Lista de tenistas inscritos en la Copa Sevilla 2026

1. Facundo Díaz Acosta (ARG) - 87 del ranking

2. Marco Trungelliti (ARG) - 91

3. Vilius Gaubas (LTU) - 123

4. Henrique Rocha (POR) - 126

5. Sebastian Ofner (AUT) - 127

6. Pablo Llamas Ruiz (ESP) - 130

7. Dusan Lajovic (SRB) - 146

8. Max Alcalá Gurri (ESP) - 176

9. Gonzalo Bueno (PER) - 178

10. David Jordá Sanchis (ESP) - 187

11. Roberto Carballés (ESP) - 190

12. Pol Martín Tiffon (ESP) - 209

13. Guy Den Ouden (NED) - 215

14. Nikolás Sánchez Izquierdo (ESP) - 217

15. Kimmer Coppejans (BEL) - 218

16. Felix Gill (GBR) - 221

17. Genaro Olivieri (ARG) - 225

18. Gilles Arnaud Bailly (BEL) - 230

19. Frederico Ferreira Silva (POR) - 231

20. Raul Brancaccio (ITA) - 232

21. Petr Brunclik (CZE) - NG 332