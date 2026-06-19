Paula Badosa vuelve a la cruda realidad con un serio correctivo

La tenista española baja de la nube por las malas a manos de la checa Linda Noskova cuando ya soñaba con las semifinales del WTA 500 de Berlín

Ganar a Coco Gauff hizo que más de uno rememorase ese gran momento de Paula Badosa en el que llegó a ser la número 2 del mundo, despertando además la ilusión de cara a un Wimbledon en la que la española jugaría sin presión, pero posiblemente en su mejor estado de forma en mucho tiempo. Pues bien, la checa Linda Noskova ha hecho que tal escenario salte por los aires por 6-1 y 6-3 en el WTA 500 de Berlín.

Lo cierto es que para Badosa se trata de un golpe importante. Ganar a la estadounidense había supuesto un espaldarazo moral al ser la primera vez que alcanzaba los cuartos de final en un torneo WTA durante el año 2026; sin embargo, Noskova la ha bajado rápidamente de la nube.

Noskova, de 21 años y 13 en el ranking WTA, resolvió en una hora y 9 minutos un partido que encauzó en primer set con un 4-0 y un juego en blanco en el cuarto. Fue así pese a la resistencia en los dos primeros de Badosa, que acertó a reaccionar en el quinto, cuando tenía un 40-15 en contra, y evitar tres puntos de "break" para meterse en el encuentro. La española desaprovechó luego dos puntos de rotura (15-40 y 30-40) y la checa no falló después para apuntarse el quinto juego, el siguiente y el primer set (6-1) con la tercera pérdida de servicio de Paula Badosa en poco más de media hora.

Un segundo set algo más peleado por Paula Badosa

La segunda manga se empezó a inclinar rápidamente del lado de Noskova, sobre todo porque la española no terminaba de aprovechar sus oportunidades. Así, tras lograr un solo punto en el primer juego, se hizo con el segundo con suficiencia, aunque volvió a desperdiciar tres opciones de "break" en el siguiente para haberse colocado arriba en el marcador por primera vez.

Otro único punto de Paula Badosa y una nueva rotura de su servicio reforzaron para el 3-1 a Noskova, que también se llevó el siguiente juego en blanco con la mente ya en las semifinales en las que se medirá a la ganadora del choque entre la ucraniana Elina Svitolina y la filipina Alexandra Eala. Paula Badosa respondió para llevarse el sexto juego; ajustó el tanteo luego para ponerse 5-2 y exhibió calidad y coraje para acercarse 5-3 sin permitir un punto de Noskova, pero no aprovechó su "break" como sí hizo su rival en el punto del partido después de 34 minutos.

Hundida como número 142 del mundo

Badosa, 28 años y ahora 142 de la WITA, reconoció hace dos días que estuvo cerca de dejar el tenis después de volver a lesionarse en Madrid en abril. La española no lograba ganar dos partidos seguidos desde el torneo de Charleston y había caído en la primera ronda de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra, y Balduque, en hierba. Su triunfo en Berlín sobre Gauff ha sido el más importante desde el Open de Australia de 2025, cuando llegó a semifinales.