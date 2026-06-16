El regreso más esperado en el tenis femenino: las hermanas Williams jugarán juntas en Wimbledon

Dos de las jugadoras más laureadas de la historia del tenis volverán a disputar un encuentro en All England Club, donde conquistaron seis títulos de dobles entre 2000 y 2016

Las hermanas Williams fueron en su día la pareja a batir en dobles.IMAGO

Las hermanas Serena y Venus Williams, seis veces campeonas de Wimbledon, jugarán el dobles en el Grand Slam británico después de recibir una invitación para disputar el torneo.

Las estadounidenses, dos de las jugadoras más laureadas de la historia del tenis, volverán a disputar un encuentro en All England Club, donde conquistaron seis títulos de dobles entre 2000 y 2016.

Las hermanas Williams no figuran entre las invitadas para el cuadro individual, aunque todavía queda una plaza de invitación por asignar en la competición femenina.

El regreso frustrado de Serena en Queen's

Serena, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, regresó a la competición la pasada semana en Queen's junto a la canadiense Victoria Mboko, casi cuatro años después de su último partido oficial, disputado en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Ambas tenistas consiguieron el pase a la segunda ronda, instancia en la que se tuvieron que retirar por la lesión de Mboko. Antes de Wimblendon, la pequeña de las Williams ha decidido competir en Berlín junto a la checa Karolina Muchova.

Por su parte, Venus, de 45 años y cinco veces campeona de Wimbledon en individuales, llegará tras haber perdido sus siete encuentros individuales disputados esta temporada.

La pareja estadounidense acumula un palmarés excelso en la modalidad de dobles, con catorce títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas, consolidándose como una de las mejores duplas de todos los tiempos.

Serena pierde en Berlín

La participación de Serena Williams en Berlín ha durado poco. Junto a la checa Karolina Muchova de pareja, se ha visto superada por el dueto formado por la mexicana Giuliana Olmos y la australiana Erin Routliffe en un partido que acabó con un doble 6-4 tras una hora y media de partido.

Serena saltaba a la cancha del torneo de Berlín con la invitación para Wimbledon, otorgada oficialmente este martes, bajo el brazo. La estadounidense de 44 años, ganadora de 23 títulos del Grand Slam individuales, jugará en el All England Club junto a su hermana por primera vez desde el 2022.

Paula Badosa continúa una ronda más

La que sí ha podido superar la primera ronda ha sido la española Paula Badosa, invitada en el torneo de Berlín, que se disputa sobre hierba. La catalana ha ganado su primer partido en dos meses al imponerse a la neerlandesa Suzan Lamens (6-3 y 6-2) y accedió a la segunda ronda.

La española, acertada en el saque -ocho directos- rompió su mala racha y superó un primer tramo ante una rival procedente de la fase previa que ocupa el puesto 134 del ránking WTA.

Tardó 74 minutos Paula Badosa en resolver el choque en su segundo partido sobre hierba en la presente temporada después del de Hertogenbosch donde cayó frente a la ucraniana Daria Snigur en la primera ronda igual que le sucedió en los torneos anteriores de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra batida.

Paula Badosa no ganaba un encuentro desde que se impuso a la griega Maria Sakkariel pasado 1 de abril en la tercera ronda de Charleston. La española se enfrentará en segunda ronda a Coco Gauff, quinta cabeza de serie, en busca de los cuartos de final.