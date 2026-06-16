Sinner se olvida de la hierba de Wimbledon

Tras la pájara que sufrió en Roland Garros, el italiano está reduciendo su carga de trabajo para llegar en el estado físico más óptimo al próximo Grand Slam. Y por el momento, sólo entrena sobre pista dura

Sinner y Carlos Alcaraz parecen no querer soltarse de la mano nunca. Si el segundo se lesiona de gravedad, al primero le da una pájara en el siguiente Grand Slam y cae derrotado casi a las primeras de cambio cuando podría haberse consolidado aún más como número uno del mundo.

Afortunadamente para el italiano, la recuperación de la lesión de muñeca que sufre el murciano va para largo. Eso sí, en Wimbledon le tocará defender los 2.000 puntos conquistados el curso pasado.

Y como buen estratega que es, el transalpino se ha olvidado de momento de la hierba y de las condiciones del 'Major' británico.

Aconsejado por su equipo de trabajo, el de San Candido está ejercitándose sobre la pista dura de Montecarlo. Y la intención no es otra que no desgastarse para Wimbledon antes de tiempo.

El tenista italiano no quiere correr riesgo y la hierba es una superficie que le puede sobrecargar más.

Novak Djokovic también comparte la misma fórmula

La estrategia de Sinner no es nada nuevo. Algunas de las grandes estrellas de la raqueta, como Novak Djokovic, también la ponen en práctica.

Mientras la mayoría se apunta a torneos previos en hierba para ir cogiendo sensaciones en cuanto al bote de la pelota y al golpeo en dicha superficie, los primeros espadas apenas juegan antes de Wimbledon porque saben que el cansancio físico que pueden acumular les puede jugar una mala pasada en el certamen británico.

El caso de Novak Djokovic ayuda a entender por qué esta estrategia no debe verse como una improvisación. El serbio lleva años seleccionando con cuidado su calendario, especialmente cuando se trata de Wimbledon.

'Nole' prefiere mentalizarse en las 100 victorias que lleva en el torneo y entrar en el torneo con las piernas lo más frescas posible.

El riesgo que corre Djokovic para Wimbledon

El tenista balcánico sabe que Wimbledon es una de sus mayores oportunidades para conseguir su Grand Slam número 25, por eso ha preferido tomarse un descanso de varias semanas para preservar su cuerpo.

Sin embargo, las consecuencias podrían ser devastadoras para él, ya que actualmente ocupa el puesto número 7 del ranking y podría caer aún más posiciones.

Taylor Fritz y Daniil Medvedev son sus más inmediatos perseguidores y, esta semana, están jugando el torneo del ATP Halle con la intención de conseguir un buen resultado y adelantar al serbio. Si ambos llegan lejos, Novak quedaría relegado a la posición número nueve del ranking, lo que sería devastador para sus intereses.

Al menos, con la baja de Alcaraz podría ser cabeza de serie número 8, aunque lo normal es que tuviese un cuadro bastante desfavorable en el All England Club.

Carlos Alcaraz y sus tres fechas para volver

Según ha publicado RNE, Carlos Alcaraz tiene subrayado en rojo en su calendario tres fechas para poder regresar: el ATP 250 de Los Cabos, el ATP 500 de Washington y el Masters 1000 de Canadá, que este año será en Montreal.

El primero de ellos comienza el 27 de julio, es de categoría ATP 250 y el murciano nunca ha hecho acto de presencia en él.

El segundo sería el ATP 500 de Washington, que tiene lugar en las mismas fechas que Los Cabos, y es considerado uno de los ATP 500 más competitivos del circuito por el nivel de los jugadores presentes.

Y el tercero sería la última opción porque también el nivel sería más exigente para reaparecer después de tanto tiempo fuera de las pistas. El Masters 1000 de Canadá es el primero de relevancia de la gira de pista dura norteamericana. Eso sí, es uno de los le falta en su vitrina. Dicho certamen tiene previsto comenzar entre el 5 y el 6 de agosto.