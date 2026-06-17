El regreso de Serena Williams es investigado por un polémico fármaco para bajar de peso

La tenista estadounidense ha reconocido que consume GLP-1 y que le ha hecho perder hasta 14 kilos. Pero dicho medicamento contiene dos sustancias que la AMA está analizando de cara al futuro

Las últimas semanas en el tenis femenino están siendo emotivas por ver el regreso de Serena Williams. Sin ir más lejos, ayer se conoció que jugará, junto a su hermana Venus Williams, el dobles en Wimbledon después de recibir una invitación para disputar el torneo. Las estadounidenses, dos de las jugadoras más laureadas de la historia del tenis, volverán así a disputar un encuentro en All England Club, donde conquistaron seis títulos de dobles entre 2000 y 2016.

Sin embargo, la vuelta de Serena está siendo algo polémico e investigado por la Agencia Mundial Antidopaje. Y es que la norteamericana ha vuelto con tantas ganas que está utilizando un fármaco para bajar de peso lo más pronto posible. Y dicho medicamento contiene dos sustancias que, en un futuro, podrían ser consideradas como dopaje: la semaglutida y la tirzepatida.

La estadounidense no ha escondido nunca que está tomando un medicamento para adelgazar a base de GLP-1, entre los que destacan Ozempic, Wegovy y Zepbound. "Me siento genial, muy bien y sana. Me siento ligera, física y mentalmente", declaró en su día en la revista People tras perder 14 kilos.

Sin embargo, dicho fármaco está compuesto por semaglutida y tirzepatida, dos sustancias que figuran en la lista de vigilancia de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde 2024, ya que estos actúan estimulando al páncreas para que libere insulina y ralentice la digestión, además de reducir el apetito y la sensación de hambre.

Así y según ha informado The Athletic, la AMA ha estado supervisando los fármacos GLP-1, pero actualmente no son una sustancia prohibida ni están clasificados como sustancias para mejorar el rendimiento.

"Esto podría representar una ligera ventaja injusta"

Y las primeras voces críticas no se han hecho esperar. Greg Rusedki, exnúmero uno británico y que siempre se involucra en estos temas, ha dado su opinión al respecto en su podcast Off Court: “En este momento, no están prohibidos; su consumo es legal. Ella no está infringiendo ninguna norma, pero la AMA está investigando esto porque piensan: 'Esto podría representar una ligera ventaja injusta'”.

“Si puedes tomar una pastilla y bajar tu peso corporal hasta cierto punto, algunas jugadoras podrían usarla para adelgazar muy rápido porque quieren conseguir su proporción de peso ideal. Creo que con el tiempo se prohibirá, pero por el momento Serena no está haciendo absolutamente nada malo”, apuntó el extenista.

"Creo que te quita algo de músculo, pero si entrenas lo suficientemente duro vas a poder ganar músculo, pero no puedes perder ese tipo de peso tan rápido porque básicamente hace que tu estómago se encoja. No sientes esa necesidad imperiosa de comer, así que eso te da una pequeña ventaja. Hay muchas incógnitas sobre qué es legal y qué no, y qué es ético y qué no”, ha recalcado Greg.

Una victoria y una derrota, de momento

La estadounidense Serena Williams, de 44 años, ha perdido en su regreso al torneo de Berlín, donde disputaba el torneo de dobles junto a la checa Karolina Muchova. El dueto formado por la mexicana Giuliana Olmos y la australiana Erin Routliffe les ha vencido por un doble 6-4, en una hora y media de partido.

Cabe recordar que la menor de las Williams anunció días atrás que volvía a la competición tras cuatro años retirada. Y así hizo en el torneo de Queen's, también en dobles, junto a la canadiense Victoria Mboko. Ganaron un partido pero tuvieron que dejar el evento a causa de una lesión en la rodilla derecha de su compañera.