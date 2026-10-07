Bertín Osborne y su pasado como piloto: "Corrí en Sevilla, en Su Eminencia"

El cantante y presentador ha desvelado una divertida anécdota de su pasado, cuando quería ser piloto de carreras y participó en una curiosa prueba en el barrio sevillano

Bertín Osborne, cantante y presentador de televisión, ha sorprendido con unas recientes declaraciones en el programa que dirige en Canal Sur Televisión, 'El show de Bertín', donde ha reconocido haber ejercido en el pasado como piloto de carreras en una curiosa competición celebrada en Sevilla capital.

En esta divertida anécdota, relatada por el propio Bertín Osborne, ha recordado que dicha carrera no fue en un circuito cerrado sino que fue en la propia calle, en un recorrido urbano preparado para la ocasión en el barrio de Su Eminencia.

"Yo corría, era piloto. Os voy a contar lo más gracioso que me pasó en Sevilla. Yo tendría 19 años y empecé a correr", comienza relatando el presentador de su espacio televisivo.

"Y fui a correr a un circuito urbano que hicieron por la carretera de Su Eminencia. A la izquierda había una zona, que no recuerdo ahora el nombre, y allí hicieron un circuito urbano y corrí yo el campeonato de Andalucía", desveló el cantante que participó en aquella prueba que formaba parte del calendario del campeonato andaluz, para sorpresas de sus compañeros presentes en el plató.

La pasión de Bertín por las carreras

El amor de Bertín Osborne por las cuatro ruedas viene desde mucho antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión y la música en España. Cuando apenas había cumplido la mayoría de edad, Bertín tuvo una relación con el mundo del automovilismo y en la que el artista participó en pruebas de competición, aunque no llegó a desarrollar una trayectoria profesional como piloto.

Una de sus participaciones fue la que relató hace tan solo unos días en su programa. La prueba se disputó en un trazado urbano habilitado en las inmediaciones de la carretera de Su Eminencia y estaba vinculada al Campeonato de Andalucía. Se trataba de una competición automovilística oficial en aquel momento, celebrada sobre un recorrido provisional en una zona de Sevilla muy diferente a la que conocemos actualmente, ya que por entonces tampoco había circuitos fijos.

Aquel episodio forma parte de la faceta menos conocida de la juventud de Bertín Osborne. Su afición por el motor no quedó limitada a aquella experiencia. Años después, el propio Osborne ha contado también que estuvo interesado en los rallyes y que llegó a plantearse participar en el Rally Dakar como copiloto, aunque finalmente no llegó a tener la oportunidad.

Por tanto, más que hablar de Bertín Osborne como un piloto profesional, resulta más preciso definirlo como un apasionado del automovilismo que llegó a participar en competiciones durante su juventud. La historia de aquella carrera junto a Su Eminencia constituye, además, un curioso episodio de la historia deportiva de Sevilla: una competición de coches que llevó durante unas horas el automovilismo a un trazado urbano en las inmediaciones de uno de los barrios de la ciudad.