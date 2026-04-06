Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Real Madrid y Barça en la jornada 25

El Madrid sigue dominando con autoridad, mientras que el descenso está que arde con hasta cuatro equipos en un solo partido de diferencia

La jornada 25 de la Liga ACB ha deparado pocas sorpresas. Los cinco primeros clasificados han sacado adelante sus partidos –Real Madrid y Barça incluidos– y quizás lo menos esperado fuese ver al Unicaja Málaga caer con claridad en cancha del Bilbao Basket. Ya por abajo, triunfos clave de San Pablo Burgos e Hiopos Lleida.

Pese a sufrir quizás más de lo previsto, Madrid y Barcelona han vencido en sus respectivos compromisos. Los blancos, líderes destacados con 23 victorias, han derrotado al MoraBanc Andorra por 97-90. Un resultado parecido han cosechado los chicos de Xavi Pascual en territorio maño al vencer al Casademont Zaragoza por 86-92.

En cuanto a los andaluces, Unicaja no rompe con su irregular momento al verse claramente superado por Bilbao Basket hasta caer por 90-74. Y ya prácticamente desahuciado nos encontramos a un Covirán Granada que no ha podido en casa con el Bàsquet Girona.

Golpe sobre la mesa de San Pablo Burgos

Ya metidos de lleno en la pelea por no perder la categoría tenemos que destacar a San Pablo Burgos, que ha derrotado a domicilio al Dreamland Gran Canaria para abandonar el 17º lugar en la clasificación y trasladar ese 'honor' al MoraBanc Andorra de Joan Plaza. Y siguiendo con las buenas noticias, ojo al vital triunfo de un Hiopos Lleida que tras ganar a la Laguna Tenerife por 103-101 cobra hasta tres choques de renta con los puestos de descenso.

Resultados de la jornada 25 de la liga ACB

Surne Bilbao Basket 90-74 Unicaja

Covirán Granada 84-91 Bàsquet Girona

Dreamland Gran Canaria 95-109 Recoletas Salud Burgos

Joventut Badalona 67-89 UCAM Murcia

Baxi Manresa 83-88 Kosner Baskonia

Hiopos Lleida 103-101 La Laguna Tenerife

Real Madrid 97-90 MoraBanc Andorra

Valencia Basket 105-88 Río Breogán

Casademont Zaragoza 86-92 Barça

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 25

1. Real Madrid 23-2 (+224)

2. Valencia Basket 19-6 (+314)

3. UCAM Murcia 18-7 (+142)

4. Baskonia 18-7 (+127)

5. Barcelona 17-8 (+178)

6. Joventut 16-9 (+112)

7. La Laguna Tenerife 15-10 (+70)

8. Unicaja 15-10 (+119)

9. Bilbao Basket 15-11 (-31)

10. Basquet Girona 12-13 (-75)

11. Río Breogan Lugo 10-15 (-73)

12. Baxi Manresa 9-16 (-179)

13. Hiopos Lleida 9-16 (-146)

16. San Pablo Burgos 7-18 (-103)

14. Drealand Gran Canaria 7-18 (-122)

15. Casademont Zaragoza 7-19 (-142)

17. Morabanc Andorra 6-19 (-189)

18. Coviran Granada 3-22 (-246)