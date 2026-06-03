Baskonia - Joventut: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoff de la Liga ACB 2025-2026

Duelo emocionante el que nos espera en el Buesa Arena con dos conjuntos que han cerrado el curso pisando el acelerador y que nos regalarán además la batalla particular entre Trent Forrest y Ricky Rubio

Kosner Baskonia y Joventut Badalona, dos de los equipos más en forma de la Liga ACB, buscarán desde este miércoles un hueco en las semifinales. El conjunto azulgrana suma seis victorias consecutivas y la Penya cinco triunfos en seis duelos antes de esta nueva fase en la que el factor cancha apunta a ser fundamental.

Ambos reeditarán otra serie de cuartos de final por el título de la Liga Endesa y volverán a verse las caras en una eliminatoria a tres partidos después de solo tres años. En aquel momento, la escuadra de Badalona sorprendió a la vitoriana contra todo pronostico y se hizo con la serie por la vía rápida, 0-2.

El Buesa Arena tiene la oportunidad de marcar el camino del plantel de Paolo Galbiati, que tendrá que decidir de nuevo si mantiene a Trent Forrest y a Kobi Simmons o entran en juego Markus Howard o Markquis Nowell. Khalifa Diop seguirá siendo baja en un partido en el que el juego interior podría ser clave con Simon Bingander y Mamadi Diakité como referentes.

Ricky Rubio vs Trent Forrest

El duelo entre Trent Forrest y Ricky Rubio, dos de los mejores bases del campeonato, atraerá gran parte de los focos. El Baskonia es el segundo equipo más anotador del campeonato y el Joventut el que menos puntos recibe, por lo que el conjunto que imponga su ritmo dará un paso importante hacia las semifinales.

A qué hora es el Baskonia - Joventut del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Baskonia y el Joventut, perteneciente al primer partido de la serie de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este miércoles 3 de junio a partir de las 21:00 horas en el Buesa Arena.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Joventut del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Baskonia y el Joventut se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA