Trent Forrest echa el freno a su futuro en Baskonia

El jugador estadounidense entiende que no es momento de tratar su renovación, señalando que será un tema a tratar a final de temporada

No está siendo un año fácil para Trent Forrest, pero no por ello va a precipitarse con decisión alguna. El jugador de Kosner Baskonia, quien acaba contrato al final de la presente campaña, tiene claro que no es momento de ponerse a pensar en eso, sino solo y exclusivamente en baloncesto.

"No creo que sea momento de hablar de la renovación. Es algo que prefiero dejar para final de temporada", comenta sin llegar a aclarar si tiene sobre la mesa en el presente una oferta para continuar en Vitoria. Siguiendo esa línea, el base nortamericano señala ante los medios de comunicación que prefiere centrarse en "disfrutar" y entiende que "ya llegará el momento" para hablar del futuro.

En cuando a su situación personal, Forrest se acaba de recuperar de una lesión cuando rendía a un gran nivel y destacaba en cada partido. El azulgrana, que reconoce que no está al cien por cien, entiende que le va a tocar pelear con la lesión muscular durante todo el curso, con tratamientos y gimnasio.

"Es algo que forma parte de esta profesión. Estoy intentando recuperar el ritmo cuando realmente no tenemos tiempo para entrenar con este calendario tan apretado", lamenta.

Un Baskonia muy mejorado en las últimas fechas

Lo que sí tiene más satisfecho a Forrest es la progresión que están teniendo como equipo, sobre todo teniendo en cuenta que son un equipo realmente joven y que por tanto necesita quizás más tiempo que otros.

"El equipo ha mejorado mucho. Hay que tener en cuenta que somos uno de los equipos más jóvenes de la Euroliga. Estamos aprendiendo a jugar juntos y durante ese tiempo fue positivo ver cómo el equipo crecía y una vez que estuve de vuelta poder aportar mi grano de arena", explica antes de reseñar lo que supone jugar junto a Kobi Simmons. "Cuando coincidimos él también puede manejar el balón y me quita responsabilidad al permitirme no ser el generador principal en algunas jugadas", considera

Tomarse la Euroliga a pasos cortos

Por último, y centrándose únicamente en la competición continental, se limitó a asegurar que no pueden mirar más allá del siguiente partido, siendo ese el camino que les conducirá a dónde desean. "Hay que pensar partido a partido. Pero sí, tenemos equipo para pensar en el play-in. En cuanto la próxima visita al Anadolu Efes, avisó que "va a ser un partido muy físico en el que habrá que prestar atención a los detalles".