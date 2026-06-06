UCAM Murcia - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoff de la Liga ACB 2025-2026

Los universitarios llegan al partido de este sábado 6 de junio con moral tras poner la igualada en el Palau Blaugrana, pero dolidos por la lesión de David DeJulius, que ha dicho adiós a la temporada y no podrá estar en este vital choque de cuartos de final

El tercer (y último) partido de cuartos de final entre UCAM Murcia y Barça se disputa este sábado 6 de junio con el deseo de ambos por colarse en semifinales y una baja muy imporante, ya que los universitarios ha perdido a David DeJulius a causa de una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho.

Ha sido el propio club murciano el que ha confirmado la previsión para la recuperación del guard alcanza los tres meses tras resultar lesionado durante el partido que el conjunto entrenado por Sito Alonso disputó y ganó este jueves por 87-90 frente al Barcelona en el Palau Blaugrana.

Para entender lo importante que es su ausencia basta con repasar los números. Pese a estar en pista solo 20 minutos en el segundo choque de la eliminatoria, DeJulius se fue a los 22 puntos, siendo además el jugador más valorado de un encuentro en el que los murcianos consiguieron un gran triunfo que su líder ofensivo no pudo celebrar como le hubiese gustado. De hecho, abandonó el Palau con el pie derecho vendado y apoyado en unas muletas.

Ya sin él, al Barça de Xavi Pascual, quien se quejó mucho del arbitraje en casa, se le abre la puerta para acceder a semifinales, ronda en la que podría verse las caras con el Real Madrid, si es que este bate a La Laguna Tenerife en el Movistar Arena. El Barça llega al partido sin nuevas ausencias más allá de la permanente de Laprovittola.

A qué hora es el UCAM Murcia - Barça del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el UCAM Murcia y el Barça, perteneciente al primer partido de la serie de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este sábado 6 de junio a partir de las 21:00 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Dónde ver en TV y online el UCAM Murcia - Barça del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el UCAM Murcia y el Barça se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA