El acuerdo con Trent Forrest está a punto y Baskonia se teme lo peor

La escuadra vitoriana lucha por cerrar el año compitiendo por el título de la Liga ACB tras un año de sensaciones encontradas, ya que se hundió muy rápido en la Euroliga, pero fue capaz de conquistar la Copa del Rey

Era una posibilidad muy real. Cuando montas un equipo con altas aspiraciones, esas no se cumplen y además tienes en plantilla figuras de primer nivel, la opción de verlas volar hacia otro destino más apetecible se acaba imponiendo. Pues bien, justo eso está ocurriendo en el presente con Trent Forrest y Baskonia.

Sabedoras todas las partes de que el genial base finalizaba contrato en junio de 2026, desde hace meses se habla de la renovación sin que se diese paso alguno en esa dirección. Seguramente el equipo tenía interés en acometerla y cerrarla, pero fue el propio Forrest quien echó el freno con estas palabras.

"No creo que sea momento de hablar de la renovación. Es algo que prefiero dejar para final de temporada. En este momento quiero centrarme en disfrutar. Ya llegará el momento para hablar del futuro", comentaba el jugador de 27 años allá por el mes de enero.

Un gigante de la Euroliga se cruza en el camino de Trent Forrest

Ya por entonces, y vista la reticencia del point guard a comprometerse con Baskonia más allá de las dos temporadas firmadas en 2024, se daba por hecho que su intención era mantener todas las puertas abiertas por si surgía algo mejor. Pues bien, justo así ha pasado hasta el punto de que el periodista Andrea Calzoni asegura que Trent Forrest está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Fenerbahçe para la siguiente temporada, dándose por hecho que en breve firmará el contrato que le una al conjunto turco.

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