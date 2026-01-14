Anadolu Efes - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

La entidad vitoriana se reencuentra en tierras turcas con Pablo Laso, quien se hizo cargo del conjunto de Estambul a mitad de temporada

Ya está aquí la 22ª jornada de la Euroliga, la cual disputará su grueso mañana jueves 15 de enero con una interesante lista de partidos en la que se incluye el Anadolu Efes - Baskonia, choque servirá de reencuentro entre el ahora técnico de los turcos, Pablo Laso, y el conjunto vasco.

Más allá de esa anécdota, la realidad es que se citan dos equipos que cuentan con problemas similares en cuanto a lesiones y resultados; tanto es así que Baskonia aventaja a Efes en una sola victoria en la clasificación; eso sí, a nivel presupuestario el conjunto otomano estaba llamado a estar mucho más arriba.

La llegada de Laso responde a los cambios estructurales que busca un Efes muy diferente al de otras temporadas, pero que en todo caso sigue contando con caras muy conocidas, si bien más de una está en el dique seco.

Shane Larkin, líder del equipo, sufre una lesión en la ingle desde noviembre que le obligó a pasar por el quirófano y no volverá hasta el mes de marzo, mientras que el griego Georgios Papagiannis no regresará al equipo hasta el curso siguiente tras sufrir una lesión de rodilla. A esto hay que sumar las dudas de los franceses Vincent Poirier y De Isaiah Cordinier, que no disputaron el último encuentro de la liga turca. Sí estarán Saben Lee, que acaba de llegar pero ha tenido un impacto muy importante en el equipo, y Jordan Loyd, que junto a Ercan Osmani son las mayores amenazas de los turcos.

Las bajas de Baskonia para Turquía

En lo que respecta al bando vitoriano, Paolo Galbiati no podrá contar con Tadas Sedekerskis y Markus Howard, que estará dos semanas más en el dique seco.

Los azulgranas, que acumulan buenas sensaciones en los últimos partidos, apuran sus opciones para poder ganar lejos del Buesa Arena por primera vez esta temporada. Para ello deberán superar a un Efes en crisis, que le cuesta anotar y rebotear, pero que sigue siendo una gran amenaza para cualquier rival, sobre todo por su juego exterior.

A qué hora es el Anadolu Efes - Baskonia de la jornada 22 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Anadolu Efes y el Baskonia, perteneciente a la jornada 22 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 15 de enero a partir de las 18:30 horas en el Basketbol Gelişim Merkezi de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Anadolu Efes - Baskonia de la jornada 22 de Euroliga

Este partido entre el Anadolu Efes y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ y M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.