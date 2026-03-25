Baskonia - Estrella Roja: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Baskonia quiere volver a ganar en Euroliga varias jornadas después, en un duelo donde vuelven Moneke y Miller-McIntyre

El Baskonia sigue dando guerra pese a que desde hace tiempo que no tiene nada en juego en la Euroliga. El equipo de Paolo Galbiati mantiene su nivel competitivo y, aunque bajó algo tras ganar la Copa del Rey en Valencia, ya ha demostrado en los últimos partidos estar otra vez centrado en lo que tiene entre manos.

Aunque perdió a domicilio, plantó cara al Dubai Basketball y al Olympiacos en las dos últimas jornadas de Euroliga; y ahora quiere dar una alegría a los suyos frente a un Estrella Roja que cierra los puestos de 'play-In' y que quiere consolidar su plaza entre los diez primeros.

"Queremos ganar partidos en la Euroliga", confirmaba un Pablo Galbiati que tendrá las bajas de Sedekerskis, Markus Howard o Rodions Kurucs, que reapareció en ACB ante el Bàsquet Girona, pero al que va a reservar en este partido. “Lo necesitábamos más como un apoyo espiritual”, reconocía el preparador baskonista.

En el rival llegan dos viejos conocidos que dejaron muy buena imagen en Vitoria. Uno es un Chima Moneke que salió este verano pasado y, el otro, un Codi Miller-McIntyre que se va a convertir en uno de los principales objetivos en Euroliga en el próximo mercado.

"El Estrella Roja es uno de los equipos más divertidos de la Euroliga, tienen un atleticismo increíble. Defensivamente son muy peligrosos porque van a hacer cambios automáticos", advertía Galbiati, que ve ganar de nuevo en Euroliga como un reto.

A qué hora es el Baskonia - Estrella Roja de la jornada 33 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Estrella Roja, perteneciente a la jornada 33 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 25 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Estrella Roja de la jornada 33 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Estrella Roja se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el italiano se retransmitirá a través de Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.