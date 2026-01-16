Real Madrid - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los dos grandes del baloncesto español vuelven a verse las caras después de que el último encuentro cayese de lado blaugrana

Desde que el Barça rompió hace doce días una racha de nueve derrotas consecutivas ante el Real Madrid se abrió una nueva perspectiva en los Clásicos, una que invita a ver el choque de este viernes 16 de enero (20:45 horas) en la Euroliga como la posible consagración de un cambio de ciclo a favor de los blaugranas, o como una revancha para que los blancos vuelvan a marcar el ritmo.

Sea como fuere, la realidad es que el equipo catalán viaja a Madrid con la intención de mantenerse en lo más alto de la clasificación de la máxima competición europea, donde ocupa la cuarta posición con el mismo balance de victorias que el Hapoel IBI Tel Aviv –líder–, el Mónaco y el Valencia Basket.

Ciñéndonos a los números, los de la Ciudad Condal suman 14 victorias en las 21 primeras jornadas, un triunfo más que los capitalinos, que este curso solo ha perdido un partido como local en Europa –ante el Panathinaikos (77-87) el pasado 13 de noviembre–.

Desde la llegada de Xavi Pascual hace poco menos de tres meses, el conjunto catalán ha ganado 15 partidos (siete en la Euroliga y ocho en la Liga Endesa) y sólo ha perdido ante el Anadolu Efes (74-73), el Fenerbahce (72-71) y el Mónaco (74-90). Unos resultados que se explican por la capacidad de competir ante cualquier equipo, con un baloncesto sólido y solidario, en el que todos los jugadores suman.

Las únicas bajas para el partido

El base Juan Núñez y el alero Willy Clyburn, cuyo regreso está previsto para dentro de dos semanas, son las únicas bajas del Barça para intentar ganar al Real Madrid en la Euroliga, algo que no sucede desde el 3 de enero de 2024 (83-78).

En cuanto al Madrid, Sergio Scariolo explica que están todos disponibles y que será poco antes del encuentro cuando decidan la convocatoria. "El estado físico es bastante bueno. A estas alturas, siempre hay pequeñas cosas pero cómo hemos llevado los primeros meses nos ha permitido haber evitado problemas graves y jugadores muy fatigados. La convocatoria la decidimos más tarde", sentencia.

A qué hora es el Real Madrid - Barça de la jornada 22 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Barça, perteneciente a la jornada 22 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 16 de enero a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Barça de la jornada 22 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ y M+ Deportes (diales 7 y 63).

