Usman Garuba relega al gran fichaje del Real Madrid y recibe un palo

Sergio Scariolo confirma que el de Azuqueca es el recambio de Tavares por delante de la última incorporación, el ex de los Lakers Alex Len, aunque también le da un toque: "Usman ha sido más importante hoy en ataque; no tanto en defensa"

Ha tardado más de un año, pero Usman Garuba vuelve a ser el que se fue a la NBA hace tres y, con él, el juego interior del Real Madrid cobra una nueva dimensión. Los últimos partidos del pívot de Azuqueca confirmaban su mejoría y se doctoró en el momento adecuado, en el triunfo del Real Madrid (80-61) ante el Barça en el segundo Clásico de la Euroliga, donde fue el mejor jugador del partido y el máximo anotador de su equipo con 16 puntos.

Sergio Scariolo, entrenador madridista, sacaba pecho y se felicitaba por haber elegido a Garuba como habitual relevo de Tavares cuando el equipo le había traído al ucraniano Alex Len, un jugador con unas características más parecidas a las del caboverdiano que los 2.03 metros del español.

"Usman ha sido más importante hoy en ataque; no tanto en defensa. Cuando hemos decidido acabar con la incertidumbre inicial de quién sería el primer suplente de Edy, con la salida de Bruno Fernando y el fichaje de Len, optamos por él como su recambio. La mayoría de veces nos ha dado la razón y también ha anotado en momentos claves", firmaba un Scariolo que confirmaba así que Len es la tercera opción, algo que se intuía, aunque también se achacaba a una falta de adaptación. Con estas palabras queda claro el rol de cada uno.

Scariolo, pese a todo, trataba de ser cauto tras la victoria, ya que hace tan sólo dos semanas fueron los barcelonistas los que se llevaron el duelo en el Movistar Arena. "Cuando se gana al Barça se tiende a exagerar con los adjetivos. No somos ajenos a la importancia del partido para la afición y el club, pero tenemos que ser más atentos a cómo jugarlo, a concentrar la energía y a la necesidad de preparar y ejecutar todo con gran energía. Esta vez hemos tenido tiempo para prepararlo y se ha notado la diferencia. El domingo en liga tenemos otro partido importante ante el Valencia Basket. No podemos pasarnos de euforia", advertía.

A ese partido, los valencianos llegarán dolidos tras su derrota en Turquía y los madrileños crecidos, pero un triunfo de los de Pedro Martínez les daría el liderato de la ACB a una jornada del final de la primera vuelta y eso podría ser clave de cara a las semifinales de la Copa del Rey.

El rebote, otra vez clave en el Madrid-Barça

De momento, a Scariolo le tocaba disfrutar por unos minutos de un triunfo que le sitúa por delante del eterno rival -aunque empatados a victorias y derrotas- en la clasificación. "Felicito a los jugadores por el esfuerzo, intensidad y concentración. Hablábamos que los tanteos bajarían y una vez más, quien ha controlado el rebote ha controlado el partido. Hemos estado bien en defensa, pero el Barça ha tenido sus momentos. Se han acercado un par de veces, pero nuestra defensa ha sido buena, especialmente contra Punter", indicaba el de Brescia.

El entrenador del Real Madrid quiso destacar también "las asistencias bien utilizadas de muchos jugadores" y la garra de sus oupilos en la lucha en los balones sueltos, especialmente del argentino Gabriel Deck. "Es una acción que he comentado. Esos balones tocados nos faltaron en el otro partido. No hemos perdido muchos rebotes y Gaby Deck en eso siempre destaca", admitía.

"Buen partido y una victoria importante para la clasificación, con un 2-0 ante un rival de nuestro nivel de clasificación. No sabemos si va a ser importante, pero es más seguro en caso de acabar empatados", concluía Sergio Scariolo.