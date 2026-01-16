Real Madrid - Barça, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Los blancos intentarán tomarse la revancha tras caer en el último Clásico disputado en su cancha, correspondiente a la Liga ACB

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos un nuevo Clásico entre Real Madrid y Barça , en este caso correspondiente a la 22ª jornada de la Euroliga . Los blaugranas arriban al choque como líderes y tras llevarse el último choque ante los blancos en la Liga ACB . Los de Sergio Scariolo por su parte quieren revancha tras aquella derrota y, por supuesto, dar caza a su eterno rival en la clasificación. ¡Vamos al lío!

¡Un nuevo Clásico ya está aquí! Real Madrid y Barça se ven las caras este viernes 16 de enero (20:45 horas) en partido correspondiente a la 22ª jornada de la Euroliga, competición en la que los blaugranas comparten liderato con otros tres equipos (14-7), mientras que los blancos tienen una victoria menos (13-8).

Dicho encuentro llega tras ver a los ahora entrenados por Xavi Pascual quitarse una losa de encima, ya que tras nueve derrotas consecutivas por fin ganaron un Clásico; eso sí, en la Liga ACB y no en Europa, donde el Madrid de Sergio Scariolo solo ha cedido un partido en su cancha ante Panathinaikos.

Justo ese mencionado triunfo la última vez que se vieron las caras debe dar confianza a los catalanes, pero de igual modo puede espolear a los capitalinos, que además tienen el aliciente de cazar en la clasificación a su eterno rival en caso de victoria.

La reacción del Barça con Xavi Pascual

Lo cierto es que la mejora del Barça va mucho más allá del señalado encuentro frente a los madrileños; tanto es así que solo han perdido tres de 18 partidos desde que Xavi Pascual sustituyese a Joan Peñarroya en el banquillo.

Desde la llegada del técnico de Gavà hace menos de tres meses, los azulgrana han salido vencedores en siete partidos en la Euroliga y ocho en la Liga Endesa y sólo han perdido ante el Anadolu Efes (74-73), el Fenerbahce (72-71) y el Mónaco (74-90). Esos resultados explican el gen competitivo instaurado por Pascual.

Las bajas para el Madrid - Barça de Euroliga

El base Juan Núñez y el alero Willy Clyburn, cuyo regreso está previsto para dentro de dos semanas, son las únicas bajas del Barça para intentar ganar al Real Madrid en la Euroliga, algo que no sucede desde el 3 de enero de 2024 (83-78).

En cuanto al Madrid, Sergio Scariolo explica que están todos disponibles y que será poco antes del encuentro cuando decidan la convocatoria. "El estado físico es bastante bueno. A estas alturas, siempre hay pequeñas cosas pero cómo hemos llevado los primeros meses nos ha permitido haber evitado problemas graves y jugadores muy fatigados. La convocatoria la decidimos más tarde", sentencia.