Valencia Basket - París Basketball: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Valencia Basket quiere olvidar los últimos tropiezos y retomar el camino de las victorias ante un París Basketball que no es el de la pasada temporada

El Valencia Basket apelará al Roig Arena para retomar la senda de los triunfos después de haber quedado descartado para la primera posición de la Liga ACB al final de la primera vuelta y de ver cómo el hasta ahora fortín casero era asaltado por el AS Mónaco en Europa y por el Unicaja en el torneo doméstico.

Hay quien ve cierto cansancio en el equipo taronja, que ha sido elegido por el resto de equipos como el conjunto revelación de la primera mitad de la temporada y que iba líder de la máxima competición europea hace tan sólo dos semanas.

Desde entonces, ese cansancio se ha transformado en derrotas y, de hecho, el Valencia Basket sólo ha ganado uno de los cuatro últimos encuentros que ha disputado. A su favor hay que decir que salvo el último, el de este domingo en el Movistar Arena de Madrid, en los otros tuvo opciones hasta el final.

"Estamos perdiendo partidos, pero no siempre se gana. Intentemos hacer las cosas a mejor nivel, siendo autocríticos. Tenemos que intentar no caer en la frustración. No hay que pensar muy allá, hay que pensar en el siguiente partido", señalaba Pedro Martínez nada más consumarse su derrota ante el Madrid.

Los levantinos quieren aprovechar ahora la visita de un equipo de la zona baja como es el París Basketball para enderezar su situación y mantenerse en zona de 'play off', donde aún sigue, igualado con 14 victorias y 8 derrotas con el Real Madrid y el Barça. El exterior Hifi es la principal amenaza parisina, aunque también tendrán que estar muy atentos a lo que haga Justin Robinson, que cuando entra en racha suele ser muy peligroso.

A qué hora es el Valencia Basket - París Basketball de la jornada 23 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el París Basketball, perteneciente a la jornada 23 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 20 de enero a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - París Basketball de la jornada 23 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el París Basketball se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.