James Harden adelanta el adiós de Santi Aldama en la NBA y Kevin Durant vuelve por sus fueros

Harden brilla en el renacer de los Clippers en la NBA, ganan los Nets de Jordi Fernández y Rockets y Cavaliers se llevan los duelos directos ante los Timberwolves y los Sixers pese al gran partido de Joel Embiid

James Harden lidera el renacer de unos Clippers que tras ganar once de los catorce últimos partidos han alcanzado zona de 'play In' en la NBA, desbancando a los Grizzlies de Santi Aldama, al mismo tiempo que Kevin Durant hacía lo propio en el importante triunfo de los Rockets ante los Timberwolves, a los que cazan en la clasificación, en la pelea por las primeras plazas en el Oeste.

No había muchos partidos programados en esta madrugada del viernes al sábado en la NBA, pero sí eran de mucho interés, dado que eran choques directos tanto en la zona de play off como de los equipos que tratan de evolucionar desde la zona baja.

Entre ellos había todo un Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers, que se llevaron los segundos pese al partidazo (33 puntos) de Joel Embiid; o un Brooklyn Nets - Chicago Bulls que ganaron 112-109 los de Jordi Fernández, que parecen respirar tras una mala racha con esta victoria.

Tyson hace de Mitchell y los Cavaliers ganan

El de Philadelphia era el partido más importante en el Este, ya que son los dos equipos que delimitan la zona de play off y el triunfo de los Cavaliers les da provisionalmente la sexta plaza. No fue el día de Donovan Mitchell (13 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias), pero en su equipo lo compensó Jaylon Tyson con 39 puntos.

En el Oeste, en cambio, el duelo estrella se disputó en Houston, con los Timberwolves y los Rockets peleando por la quinta posición y muy cerca de Nuggets y Spurs, que ahora mismo son tercero y segundo respectivamente. El partido fue un duelo anotador entre Kevin Durant y Julius Randle, que empataron a 39 puntos, pero que se llevaron los Rockets por 110-105 gracias a un gran último cuarto y a la aportación del turco Alperen Sengun, quien contribuyó con 25 puntos y 14 rebotes

Los Angeles Clippers se meten el 'play-In'

Llamativa fue también la victoria de Los Angeles Clippers, pese a que últimamente es algo habitual. Los californianos ganaron a domicilio (117-121) a uno de los mejores equipos del Este, aunque para ello tuvieron que recurrir a una prórroga. Harden fue el mejor de los Clippers con 31 puntos y 10 asistencias, y Scottie Barnes lo fue en los Raptors con 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

En clave española, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández vencieron a los Chicago Bulls por 112-109 en un partido que se les complicó en el último cuarto cuando la franquicia de Chicago levantó una desventaja de 20 puntos, y se puso por delante en los segundos finales (108-109 a falta de 11 segundos). Michael Porter Jr., máximo anotador de los Nets, devolvió a su equipo la ventaja a cinco del final y un error de los Bulls acabó condenándolos.

Resultados de la NBA hoy 17 de enero

Indiana Pacers 127-119 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 115-117 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 112-109 Chicago Bulls

Toronto Raptors 117-121 LA Clippers

Houston Rockets 110-105 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 128-115 Washington Wizards