Doble golpe para los Knicks con Kawhi Leonard asomando como alternativa

Noche de luces y sombras en una NBA en la que han llegado lesiones en jugadores estrellas, y en la que están resurgiendo los Clippers cuando ya nadie contaba con ellos

Hasta siete partidos han alumbrado la última noche de NBA, una en la que no han faltado las sorpresas, las confirmaciones –con Kawhi Leonard como protagonista–, alguna paliza y, lo menos deseado, un par de lesiones que ponen en duda el objetivo de dos equipos en situaciones bien distintas como son New York Knicks y Dallas Mavericks. ¡Empezamos!

La situación por la Gran Manzana está lejos de ser idílica. Lejos del brillo que se les presuponía antes de comenzar el curso, hace demasiadas semanas que los New York Knicks viven cada partido sufriendo como si fuese una prueba de fuego. Siguen ganando partidos, pero no están disfrutando jugadores ni aficionados.

Anoche, en cancha de los Sacramento Kings, se vivió un nuevo ejemplo de ello. Aunque los californianos han mejorado, verles vencer a los de Mike Brown por un cómodo 112-101 –llegando a ser la diferencia de hasta 25 puntos– se sale de toda lógica. Y eso no fue lo peor, ya que el golpe fue doble al ver a Jalen Brunson, su gran estrella, caer lesionado.

El base de los neoyorquinos se torció el tobillo y está por ver el tiempo que estará de baja. Mientras, lo que es seguro es que el segundo puesto de la Conferencia Este que ostentan está en peligro. Por detrás vienen apretando varios equipo como Boston Celtics o Toronto Raptors.

Y Kawhi Leonard resucitó una vez más

La carrera de Kawhi Leonard es una de las más extrañas de la historia de la NBA. Cuando ha estado a pleno rendimiento ha entrado en la discusión por ser el mejor del momento, la cosa es que esos periodos de gloria los ha alternado demasiado con otros de lesiones y problemas que se pueden tildar de extra deportivos.

Pese a tal recorrido, el presente vuelve a ser ilusionante con él y unos Clippers que ya asoman como alternativa. Tras verse hundidos en la clasificación, han ganado 11 de sus últimos 13 encuentros, incluido el de esta noche en casa ante los Wizards, para rozar ya los puestos de play-in. Y sí, Leonard ha sido el mejor de los suyos al irse hasta los 33 puntos en tan solo 30 minutos. Está de dulce.

Resultados de la noche en la NBA

Indiana Pacers 101-115 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 107-133 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 128-126 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 116-113 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 108-119 Denver Nuggets

Sacramento Kings 112-101 New York Knicks

Los Angeles Clippers 119-105 Washington Wizards