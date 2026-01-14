Luka Doncic saca el látigo y Giannis Antetokounmpo estalla: "Nadie tiene derecho a decirme cómo debo comportarme"

El jugador esloveno se pone serio para barrer a los Atlanta Hawks a las primeras de cambio en una noche en la que The Greek Freak acabó enfrentado a su propia afición en Milwaukee

Noche de contrastes la que hemos vivido en la NBA. Por un lado ha habido enormes alegrías como la de unos Lakers que necesitaban una victoria como el comer y la consiguieron con un Luka Doncic sensacional. Por otro, en Milwaukee se vivió un momento más que intenso con Giannis Antetokounmpo estallando ante su propia afición y realizando un gesto que hasta la fecha solo se le había visto de visitante. ¡Vamos al lío!

Empezamos por Los Ángeles. Tras tres derrotas consecutivas los chicos de J.J. Redick no tenían más salida que recuperar la buena senda, esa que les ha llevado a la parte alta de la Conferencia Oeste y que no encontraban desde hace semanas. Y sí, como tal salieron al parqué.

La necesidad se palpaba en el ambiente y Luka Doncic fue su fiel transmisor. El esloveno sacó el látigo con sus rivales para castigarles una y otra vez en una excelente primera parte en la que se fue hasta los 23 puntos mientras los de oro y púrpura se ponían hasta 21 puntos arriba. Game over. Por más que los de Georgia intentaron levantarse, los angelinos supieron manejarse a la perfección hasta el final.

Hablamos de un gran Luka, sí, pero qué decir de LeBron James. El Rey está viviendo su enésima juventud y anoche nos regaló una actuación de 31 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias con la que rozó el triple-doble y nos recordó lo enorme que es. Por parte de Atlanta el mejor fue Nickeil Alexander-Walker con hasta 26 tantos.

Giannis Antetokounmpo, contra sus propios aficionados

Tal cual suena. El momento de los Milwaukee Bucks es de todo menos tranquilo y esta pasada madrugada la situación ha terminado de estallar con Giannis Antetokounmpo como protagonista. Con los de Wisconsin perdiendo por más de 30 puntos al llegar al descanso contra los Minnesota Timberwolves, la afición del Fiserv Forum abucheó al equipo al abandonar la cancha. No le gustó un pelo al griego, que tras anotar la primera canasta del segundo tiempo respondió a los presentes con la misma moneda: haciendo un gesto con los pulgares hacia abajo y abucheando al público de Milwaukee mientras estaba sentado en la cancha debajo de la canasta.

"Siempre que me abuchean, yo también abucheo. No importa que sea en casa. Juego al baloncesto por mis compañeros. Juego al baloncesto por mí y por mi familia. Cuando la gente no cree en mí, no estoy con ellos. Nunca había vivido algo así y no me parece justo, pero cada uno tiene su opinión y hace lo que quiere. No voy a decirles qué hacer ni cómo deben actuar cuando no jugamos con intensidad, o cuando perdemos partidos, o cuando no estamos donde se supone que debemos estar. Nadie derecho a decirme cómo debo comportarme en una cancha de baloncesto después de 13 años aquí. Soy básicamente el líder histórico en todo", sentencia sobre un comportamiento que solo se le había visto en la carretera.

Resultados de la noche en la NBA

Miami Heat 127-121 Phoenix Suns

Houston Rockets 119-113 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 106-139 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 116-122 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 119-98 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 141-116 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 119-97 Portland Trail Blazers