Los Lakers, abusados por Victor Wembanyama

El equipo angelino reserva a varios titulares y sale humillado en casa por los Spurs; sorpresa de los Pacers en el Madison Square Garden

Los Lakers sufrieron una dura humillación un día después de caer en casa ante los Thunder. Si el mejor equipo del Oeste sufrió para doblegarles, el segundo mejor (San Antonio Spurs) les barrió liderado por Victor Wembanyama y pone en una situación comprometida al conjunto angelino.

La jornada en la NBA no tuvo muchos partidos, pero todos fueron trascendentes. Sobre todo en el Este, donde una inesperada victoria de los Indiana Pacers en el Madison Square Garden ante los New York Knicks le devuelve la segunda plaza a los Boston Celtics.

Los Phoenix Suns superaron a los Dallas Mavericks y se sitúan a un paso de meterse en zona de 'play off'. Y los Houston Rockets aprovecharon los últimos pinchazos de los Nuggets y tras ganar a los Clippers se colocan terceros en solitario en el Oeste.

Los Lakers guardan a sus estrellas y lo pagan

El partido más esperado es el que se disputaba en Los Angeles entre los Lakers y los Spurs, pero éste tuvo poca historia. Los de San Antonio ganaban 30-47 en el primer cuarto y 55-84 al descanso, y tenían el partido totalmente sentenciado.

La culpa fue de Victor Wembanyama, que anotó 25 puntos del primer cuarto en un lapso de 8 minutos, 17 de ellos de forma seguida para los Spurs. El francés encestó 8 de sus 9 tiros de campo y 3 de 4 en triples. El francés se sentó en el tercer cuarto y ya no volvió a salir. Y, pese a ello, firmó un doble-doble con 40 puntos y 12 rebotes.

La mala actuación de los Lakers tenía 'truco'. JJ Redick jugó sin LeBron James, Doncic y Reaves, pero también sin Marcus Smart ni Deandre Ayton. Sólo Hachimura estuvo del presunto quinteto titular. La paliza, ante esto, era lógica.

La ausencia de LeBron James le saca fuera de los premios de la postemporada de la NBA al no alcanzar el mínimo de 65 partidos disputados en la temporada regular. Con eso rompe una racha de 22 años consecutivos ganando alguna de estas distinciones.

Los Knicks repiten la debacle ocho meses después

La sorpresa, por otro lado, fue la que se vivió en el Madison. En la repetición de la final del Este del pasado año, los Indiana Pacers repitieron victoria sobre los New York Knicks. En este caso era un duelo entre el peor equipo del Este y el segundo mejor, y la derrota de los Knicks les devuelve a la tercera plaza.

Y eso que en los Pacers no estaba Obi Toppin y que Ivica Zubac sigue sin debutar. Y a que Jalen Brunson anotó 40 puntos y Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble con 22 puntos y 14 rebotes. Con todo, los Knicks perdieron.

Resultados NBA hoy 11 de febrero

New York Knicks 134-137 Indiana Pacers

Houston Rockets 102-95 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 120-111 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 108-136 San Antonio Spurs